Nazarena Vélez ventiló un secreto oscuro de su relación con Hernán Caire: "Me filmó en la intimidad sin mi consentimiento"

"¿Cómo te enteraste de las infidelidades?", le preguntó Pía Shaw. "Un día vi videos... Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Tenía una cámara atrás del televisor. Y yo nunca me había dado cuenta. Un día encontré los videos. Estaba yo y habían más, con otras chicas", detalló.

Naza aclaró que, después de esa situación, tomó la decisión de distanciarse del conductor. "Después de eso, terminé la relación, pero fue difícil porque era muy violento. Cada vez que quería terminar la relación, el pasaba algo", recordó.

Por último, la actriz se lamentó por haber estado tanto tiempo con Caire después de todo lo que le hizo. "Fue una relación muy tóxica, que yo también permití", sentenció.

La sorpresiva declaración de Nazarena Vélez sobre su frecuencia sexual

Nazarena Vélez dejó a todos con la boca abierta en LAM (América TV) con una confesión sobre su intimidad.

Ángel de Brito le preguntó sobre la charla que estaban teniendo las angelitas antes de salir al aire y la actriz sorprendió con su respuesta.

"¿De qué estaban hablando antes de empezar el programa?", consultó el conductor.

"Estábamos hablando de tener relaciones sexuales en el mes... hay días que no", comentó Nazarena. "¡Cuando te viene la menstruación, decilo!", exclamó Yanina Latorre.

La actriz reveló que tiene una baja frecuencia sexual. "A mí no me gusta tener sexo. No me gusto mucho el sexo. Tengo que estar muy relajada", detalló.

"¿Por qué no te gusta el sexo?", quiso saber Andrea Taboada. "Me gusta, pero una o dos veces por semana. No todos los días", sostuvo.

Por último, Nazarena precisó cuál es para ella el horario ideal para tener relaciones. "A la mañana no, con el 'búfalo' en la boca, prefiero a la noche, que venga bañado, perfumado", concluyó.