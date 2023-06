Cinthia Fernández explotó al ver a Aníbal Lotocki hablando de la salud de Silvina Luna

"Te voy a interrumpir porque estoy que me salgo de la vaina (le dijo Cinthia al Pollo Álvarez). Alguien me puede explicar, perdón por la palabra, ¿Cómo este pedazo de sore.. se sienta cuando Silvin Luna está en terapia intensiva?", comenzó sin filtros.

"¿Cuántas veces se le pido dar la cara? ¿Cuántas veces vino acá la mujer a hacer papelones y a mentirnos en la cara? ¿Le parece el momento correcto a este cara rota, a este mentiroso, a este negligente que sigue operando?", continuó indignada.

Y remarcó: "No se puede creer que destruyó la vida de un montón de personas. Mató a gente. Se murió gente en el quirófano".

"O sea, ¿él es un santo? ¿Siempre la culpa es del cuerpo de la persona? ¿Siempre el cuerpo rechaza? ¿Siempre lo que puso es correcto? Le hacés análisis a las personas y tienen hasta silicona líquida adentro", agregó Cinthia.

Y profundizó: "Este cara rota, que se toca la nariz, que tiene gestos de mentira, que tartamudea, que no supo sostener preguntas de sus víctimas, con su propia ex mujer Pamela Sosa. ¿Es el momento?".

"Es un reverendo sorete. Es desubicado sentarse hoy cuando una persona lucha por su vida. Una persona que tiene consecuencias de un chabón que no es cirujano plástico. ¡Es una vergüenza!", finalizó contundente.

El tremendo cruce entre Pamela Sosa y su ex Aníbal Lotocki: "¿Por qué..."

Después de que el polémico cirujano Aníbal Lotocki estuviera en el piso de Telenoche, El Trece, para defenderse de las acusaciones en su contra, su expareja Pamela Sosa lo cruzó en la entrevista al haberlo denunciado por mala praxis en una cirugía estética.

"Me gustaría preguntarle por qué en los estudios sale que yo tengo siliconas en las piernas. No es lo que él me había dicho. Y la única intervención que yo tuve en mi vida fue con él cuando era mi pareja", comenzó diciendo Sosa desde un móvil del noticiero que conducen Nelson Castro y Dominique Metzger.

Lotocki dijo que "en el debate oral no se demostró que haya tenido silicona". Ahí, Pamela intervino: “En el juicio mostraron las pruebas y ganamos el juicio, estás condenado por cuatro años. Eso significa que hiciste las cosas mal. ¿Por qué no te hacés cargo de que hiciste las cosas mal? Estuve ocho años al lado tuyo y sé muchas cosas... cómo guardabas el polímero. En Chile también tenías problemas, ese polvito que lo mandaban a limpiar...No sé muy bien lo que hacían, yo no soy médica”.

La modelo volvió a preguntarle al cirujano por qué tiene ese líquido en su cuerpo. "En 2016, me entero de que tengo silicona líquida y a raíz de esto tengo una diabetes", explicó.

"Solamente quiero que me responda por qué tengo silicona líquida en el cuerpo. ¡Está comprobado y por eso estás condenado!”, reiteró Sosa. Además de no responderle, Lotocki terminó levantándose de la entrevista.

En LAM, América Tv, las angelitas criticaron al polémico cirujano y relataron que Lotocki había dicho "que Pamela había inventado todo esto para ir al Bailando". "Qué tipo cínico", expresó Yanina Latorre.