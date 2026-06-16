Nenu López explotó en Gran Hermano y arrojó una fuerte advertencia tras la salida de Zunino

Y agregó envuelta en llanto: "Eso es lo que quiero que vea la gente: sacaron a una buena persona y a un buen chico. Te puede gustar su juego o no, pero era una buena persona, iba por delante, no hacía acusaciones horribles, no iba por detrás y nunca trató mal a alguien”.

"Luana lloró, es muy fácil señalar con el dedo y decir ‘me hiciste esto, esto y esto’, pero después cuando se va llorás. “Fíjense eso, las reacciones de las personas. Sabes que en el fondo es buena persona", apuntó directamente contra la modelo.

“Yo me voy a encargar de sacar a esas personas y me uniré a Nigro, a Zilli, a Ema, a todos para estar fuertes”, advirtió firme Nenu prometiendo venganza por Zunino.

Nenu se mostró devastada por la eliminiación de Zunino de Gran Hermano: "No me imagino acá sin él. Estar todo el día con una persona 24/7 y ahora que no esté más es horrible. Espero que esté ahora con su familia y perrito".

Y reiteró quebrada: “Yo estoy acá y voy a dar todo por vengarlo. En vez de la vengadora de las mujeres, voy a ser la vengadora de Zunino. Soy una pelotuda que lo ama como dijo Yanina Latorre”.

"La gente que se rió y se burló son unos maleducados, nunca hicimos eso nosotros. Con nadie que se fue se festejó en la cara, eso está muy mal, es un juego sucio", concluyó muy afectada.

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Yanina Zilli explotó a puro insulto tras eliminación de Zunino en Gran Hermano

Yanina Zilli protagonizó una fuerte reacción entre insultos al enterarse de la eliminación de Franco Zunino de la casa de Gran Hermano.

Una de las más afectada por la salida del joven fue Yanina Zilli, quien no pudo ocultar su frustración al ver partir a uno de sus principales aliados y su "hijo" en la casa.

Entre lágrimas, gritos e insultos, la ex vedette descargó toda su bronca por el resultado y cuestionó duramente la decisión del público.

"¿Zunino, por qué te vas? ¡Tanta gente de mier...! ¡Tanta gente de mier... que hay acá y se va Zunino! ¡Se va Zunino! ¡Lo sacan a Zunino! ¿Qué mier... ven afuera?", exclamó sin filtros.

"Te amo, te voy a extrañar mucho", le respondió Zilli a Zunino antes de retirarse de la casa. Por su parte, Nenu López sorprendió y también le dijo que lo amaba. Y Luana, para sorpresa de muchos, también se quebró cuando lo vio cruzar la puerta.