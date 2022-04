Nico Occhiato enfrentó los rumores de romance con Camila Cavallo

“¿Ya la conocías? ¿Cuál fue la excusa para hablar con ella?”, insistió el notero y Occhiato sentenció: “No, no la conocía. Es un bolcihe, te acercas y charlás”.

Lo que llamó la atención fue la respuesta de Nico al dejar la puerta abierta de un posible romance entre ellos. “¿Puede nacer algo entre los dos?”, le preguntaron al conductor desde Intrusos y este contestó: “Que sé yo, no sé”.

Embed

El nuevo amor de Nico Occhiato con una ex de Mariano Martínez

CuandoNico Occhiato ya está listo para volver a la tv con El último pasajero junto a su ex novia de toda la vida -Flor Vigna- en la pantalla de Telefe, fue descubierto en las últimas horas en un boliche con una de las ex de Mariano Martínez. Se trata de Camila Cavallo, con quien el actor fue padre de Alma.

Así lo aseguró Estefanía Berardi desde Mañanísima (Ciudad Magazine) este miércoles, al contar este nuevo rumor de romance entre el conductor y la modelo que habría comenzado en el local bailable 'Banana'. Pero el detalle explosivo no sería otro que el conductor, la modelo y el actor habrían estado juntos en el boliche en cuestión.

"Camila Cavallo, la ex de Mariano Martínez, y Nico Occhiato estuvieron toda la noche pegados" disparó Berardi después de dar varias pistas. Y agregó sobre cómo Occhiato habría conquistado a la modelo: "Estuvieron muy cerca. Él (Nico) no se animaba a saludarla. Después sí, se acerca. Estuvieron charlando toda la noche. Mariano también estaba en el boliche. Daba vueltas".

En tanto, la periodista aseguró que podía hablar de romance debido a que estuvieron juntos todos el tiempo aunque no se mostraron en público a los besos. "Camila y Nico estuvieron pegados toda la noche, pero mi fuente me dice que no los vio chapando", cerró la angelita en el programa de Carmen Barbieri.