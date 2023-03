Nicole Neumann festejó los 12 años de Allegra con una gran fiesta de neón: "En marzo porque..."

nicole neumann.jpg

Allegra cumplió años a principios de enero (día 6) y Nicole se dio el gusto unos meses después de organizarle un gran festejo donde no faltó nada: mesa de dulces, una gran torta, helados, bebidas y mucha comida.

"Tarea difícil cumplir en enero y en día de reyes !!!! Aunque para mi, fue mi mejor regalo de reyes de la vida! Vos! Mi @cubero.allegra", expresó en su posteo la modelo muy emocionada.

Y la también madre de Sienna e Indiana remarcó por qué lo celebró en el mes de marzo: "Festejamos con los amigos del cole en marzo porque.. Por qué, no?? Jaja #12 #NeonParty".

Nicole Neumann dio detalles de su boda con Manu Urcera y se refirió al conflicto con Fabián Cubero

A comienzos de este año, Nicole Neumann se comprometió con su novio, Manu Urcera, y este jueves, en Intrusos, América Tv, la modelo dio detalles de cómo será la boda con el piloto, que se celebrará en diciembre.

"Estoy armando todo, hay algunas cositas definidas que no las cuento ni loca. Ahora me estoy yendo a encontrar con las wedding planner para definir cosas, me falta el lugar físico", dijo sobre el que será su tercer casamiento.

La modelo confirmó, además, que no habrá mesa para la prensa: "Perdón, los amo, pero es algo íntimo. Les prometo que si llegan a poder acceder hasta el lugar les doy de comer y beber", y así dejó en claro que el evento será muy lejos, como la boda que en el 2005 celebró junto a Nacho Herrero en una estancia de Lobos.

Sobre los rumores de mala onda con su suegra, los desmintió por completo. "Me estoy yendo a encontrar con ella y la wedding ahora, si llego tarde sí va a haber mala onda", bromeó la mamá de Sienna, Alegra e Indiana, y sobre ésta última aclaro que la relación entre ambas "está perfecta".

Para cerrar, Nicole fue consultada por la medida judicial contra Fabián Cubero, quien le debería una importante suma de dinero de cuota alimentaria, pero prefirió no tocar el tema y sólo se limitó a decir que el fin de semana que sus hijas pasaron en Mar del Plata con él fue súper consensuado: "Me encanta que compartan tiempo con su familia, por supuesto", cerró.