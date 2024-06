Nicole Neumann respondió a las críticas por maquillarse en la clínica luego de dar a luz

Acto seguido contó por qué tomó esa decisión y amplió: "Veníamos hablando con mi amiga maquilladora, Luli de la Vega, de que siempre veía salir a todas espléndidas de las clínicas, peinadas, maquilladas; y yo nunca pasé así el alta de mis hijas. Un día me dijo ‘che, quiero ir a conocer a Cruz’. Entonces le dije ‘dale, venite y de paso traete unas cositas y hacemos lo que dijimos siempre: salir divina de la clínica".

Nicole Neumann y su maquilladora

"Una íntima amiga que vino a conocer al bebé y ya que estábamos me arregló un poquito, me divertía después de estar tres días encerrada. Obviamente que tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz y todo eso, pero ¿voy a mostrar eso? No, son intimidades mías y de mi marido y de mi bebé en el peor de los casos. Y muestro lo que tengo ganas”, siguió.

Por último, apuntó nuevamente contra los haters y sentenció: “Me llama mucho la atención, las ganas de criticar a alguien que no conocés, que no sabés la interna, que no sabés cómo fue el detrás... No tenés ni idea de nada, o sea. Y si no te parezco real o no te gusta mi realidad, no me sigas".

"Justo estaba medio aburrida, Cruz duerme y dije vamos a hablar del tema, pero ya está, fue suficiente. Me retiro por hoy, me voy a seguir siendo feliz, cuidando a mi bebé y a esta familia tan linda. Sean felices, vean un poco sus vidas y juzguen menos lo que no tienen ni idea. Van a estar más felices así”, concluyó.

Embed

Yanina Latorre defendió a Nicole Neumann tras las críticas por maquillarse después de ser mamá: "¿Por qué..."

La panelista Yanina Latorre defendió este lunes a la modelo Nicole Neumann tras las críticas que recibió por su video maquillándose post cesárea.

En su programa radial de El Observador, la rubia dio su parecer sobre la polémica que generó el video en las redes: "Es divina, tiene el lujo de tener un pibe, maquillarse y ser una bomba en la clínica. ¿Por qué una chica no puede parir y estar linda al otro día y maquillarse? Todo es válido".

“Si querés hacer fotos a cara lavada es válido. Podés dar la teta maquillada”, sostuvo y agregó: “Un montón de la gente del medio y que no es del medio decían: ‘esta chica romantiza la maternidad’, ‘por culpa de ellas hay tantos problemas’. No, es Nicole Neumann, vive de su imagen, es modelo”.

Además, la conductora habló de su experiencia de cuando dio a luz a sus hijos: “Cuando tenés bebés los primeros días te sentís un poquito asquerosita, estás cansada, no dormís y que venga alguien a maquillarte y a peinarte se agradece, es pagador. ¿Por qué te tienen que criticar tanto porque te sacaste una foto o te maquillaste o te iluminaste?”.

“Vos no sabés lo que le pegaron en las redes a ella, periodistas también le dijeron ‘esto no es una madre real’”, le contó Yanina a sus compañeros e inmediatamente remarcó: “Primero que no está mostrando un cuerpo hegemónico porque se la ve con sus tetas hinchadas de amamantar y está mostrando una cara maquillada, con una muy buena iluminación, en el contexto de que está haciendo una tapa”.

Por último, la conductora se preguntó: “¿Por qué la mujer común cree que cuando sos un bagayo lo hacés todo mucho mejor que cuando tratás de arreglarte?”.