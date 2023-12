Nicole Neumann reveló qué la angustia a un día de su casamiento con Manu Urcera

Y reconoció cómo vive estos momentos previos a ese gran momento: "Estoy con mucha ansiedad y también felicidad esperando a que llegue el día de mañana. Va a ser un día emotivo, estoy fascinada por vernos a todas estrenando nuestros vestidos”.

“Ni hablar el mío de novia que lo venimos diseñando hace un montón con Laurencio Adot y con Thiago, el de mis hijas, el de las damas de honor”, siguió Nicole Neumann muy emotiva.

Y afirmó: “Entrar de la mano de papá, así como el civil lo dejé fluir y nunca me estresé. Se dio todo mágico y mucho más lindo de lo que hubiera esperado”.

“Estoy segura de que este va a ser mejor, me levantaré el sábado con los ojos en compota de tanto llorar de felicidad y emoción”, finalizó la madre de Indiana, Allegra y Sienna, feliz por este gran paso que da en su vida junto al piloto de carreras.

nicole neumman manu urcera 1.jpg

Nicole Neumann enfrentó los rumores de embarazo con Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron hace unas semanas en Neuquén y en medio de la alegría por el reciente sí se instaló un rumor de embarazo.

La versión la dio a conocer el periodista Gustavo Méndez en el programa Todas las tardes, El Nueve, e indicó que la rubia estaría hace unas semanas en la dulce espera.

Los rumores de embarazo venían desde hace días cuando ella publicó en su Instagram la promoción de un producto en particular y aclaró que era “apto para embarazadas".

En este contexto, Nicole Neumann rompió el silencio y enfrentó este rumor de embarazo en diálogo con el portal TN Show.

La madre de Indiana, Allegra y Sienna reconoció no saber de dónde salió este rumor y aseguró: “Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré”.

Y remarcó al respecto: “No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada".