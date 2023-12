Nicole Neumann enfrentó los rumores de embarazo con Manu Urcera

Los rumores de embarazo venían desde hace días cuando ella publicó en su Instagram la promoción de un producto en particular y aclaró que era “apto para embarazadas".

En este contexto, Nicole Neumann rompió el silencio y enfrentó este rumor de embarazo en diálogo con el portal TN Show.

La madre de Indiana, Allegra y Sienna reconoció no saber de dónde salió este rumor y aseguró: “Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré”.

Y remarcó al respecto: “No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada".

La firme reacción de Nicole Neumann cuando le preguntaron por su reconciliación con Indiana

A pocos días de su casamiento con Manu Urcera, Nicole Neumann organizó una cena familiar, donde estuvieron sus hijas, Allegra, Siena e Indiana y también el padre de la modelo, que viajó a la Argentina para la boda.

En sus redes sociales, la diosa de las pasarelas compartió un video del encuentro y expresó: "La gran mesa familiar como siempre soñé". De esa manera, la rubia dejó en claro que las internas familiares ya son cosa del pasado.

Este jueves, en A la Barbarossa, Lio Pecoraro contó que se comunicó con Nicole para preguntarle por el vínculo que Indiana, de quien se alejó en algún momento porque tenían ciertas diferencias.

"Venimos teniendo encuentros, como siempre dije. No hay mucho para aportar. Somos madre e hija. Estaba alineada (sic), paralelamente, por el padre. Era natural que esto fuera a pasar nuevamente como fue siempre", manifestó la modelo tajante.