Nicole Neumann reveló por qué Manu Urcera no estuvo el día que se enteró del sexo de su bebé

En esa misma publicación, Nicole comentó que Manu Urcera no estuvo cuando supo el sexo de su hijo. ¿El motivo? El piloto de TC estaba probando autos para la próxima temporada automovilística del 2024.

En la entrevista, la modelo mencionó que aún no tienen definido cuál será el nombre del bebé. "Tenemos dos que nos gustan mucho. Casi seguro que de ahí no saldrá. Pero todavía no hay una decisión tomada”, manifestó.

El nuevo integrante llegará a fines de mayo. Se trata del cuarto hijo de Nicole y del primero de Manu, que está feliz disfrutando de esta nueva etapa en su vida junto a su pareja.

Así son las vacaciones de Indiana con Fabián Cubero y Mica Viciconte, lejos de Nicole Neumann

Este verano, Indiana eligió pasar unos días de vacaciones en Mar del Plata. La hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann prefirió ir a esa ciudad en vez, donde está su padre, en vez de ir a Punta del Este con su mamá.

La Feliz es el lugar del cual es oriunda Mica Viciconte, la pareja del ex jugador. Por esa razón, el ex Veléz y su pareja viajaron allí para desconectarse luego de un año de mucho trabajo.

Indiana está en Mar del Plata con Fabián Cubero, Mica, sus abuelos paternos, Carlos y Ángela Cubero, y su tía Sole Cubero. La joven también compartió su estadía con la hermana de la ex Combate, Lara Viciconte.

Nicole Neuman, por su parte, se encuentra en Punta del Este, Uruguay, acompañada por sus otras dos hijas, Allegra y Sienna.

La hermana de Cubero compartió en su Instagram algunas fotos, donde se puede ver a su sobrina Indiana junto a Luca Cubero, su hermano menor, en la playa.

El hijo de Mica y Fabián está enorme. En La Feliz, el niño disfruta mucho de jugar con la arena y pasar tiempo con Indiana y sus primos, que lo miman mucho.