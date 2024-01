Nicole Neumann y Manu Urcera revelaron el sexo del bebé en camino

Nicole Neuman y sus hijas en la playa

“Será un varón de tauro o géminis”, detalló la modelo al medio ya mencionado., Además, ambos especificaron que la fecha de nacimiento sería a fines del mes de mayo.

En cuanto a Nicole, seria su primer hijo varón ya que hasta el momento es madre de tres chicas, Siena, Allegra e Indiana. Por su parte, Manu es padre primerizo.

Otro de las cuestiones a las que hizo referencia la pareja, fue el nombre del bebé. Sin embargo, la revista aseguró que no tienen nada definido por ahora.

Tapa de Caras - Nicole Neumann espera un varón

Nicole Neumann explotó de furia contra los paparazzi: "Cuídenme un poquito"

En un fuerte descargo en sus redes sociales, Nicole Neumann expresó su indignación con los papparazi, que fueron a buscar la foto de la diosa de las pasarelas mostrando la pancita.

"Yo digo me pinta al atardecer comer medialunas. Me voy a la playa a comerlas tranquila. Aparecen paparazzis, bueno, ok. Estuvieron las tres horas sacando fotos mientras tomaba sol. ¿Es necesario que saquen en todas en las que estoy masticando y comiendo?", comenzó diciendo la modelo.

Nicole se quejó porque vio publicada una imagen suya masticando. "Tres horas estuvieron. Me pueden sacar solo en las que estaba tomando sol o caminando. No. Eligieron las que estoy masticando, comiendo", remarcó y advirtió: " ¿Qué va a hacer? Es así, soy un ser humano".

Al finalizar, la bellísima rubia pidió a los medios un poco de cuidado de su apariencia. "Cuídenme un poquito en la edición de las fotos. ¿Qué necesidad? Se sabe que como. Dios mío", sentenció.