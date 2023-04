Nicole Neumann reveló su secreto tratamiento estético y mostró los resultados: "Piel de bebé"

Embed

Así lo hizo saber la propia Neumann desde sus Instagram Stories, donde le mostró a sus casi dos millones de seguidores la práctica que le realizaron en el rostro para generar colágeno, eliminar irregularidades, tensionar y rejuvenecer la cara, asegurando así que es la manera de lograr su "Piel de bebé".

Es por eso que una vez terminado el procedimiento facial, la futura esposa de Urcera compartió el resultado final desde su auto, musicalizando el video con la canción de "Carita de Ángel" de King Eduar para dejar en claro su sastisfacción al ver la imagen que le devuelve el espejo.

El insólito accidente que tuvo Nicole Neumann con sus uñas postizas que sorprendió a todos

Las redes sociales llegaron para quedarse. Al fin de cuentas, los usuarios a través de los videos notan que no son los únicos que tienen accidentes domésticos. Algo similar le pasó a Nicole Neumann cuando vio un video que se viralizó de una chica que tuvo un accidente con sus uñas y lo compartió en sus redes.

En el video, la chica, para no estropear su esmaltado de uñas, apretó el botón del inodoro con la falange, pero se le quedó trabado el dedo y tuvieron que ayudarla. Fue así como la ex de Cubero publicó en su Instagram el video de la joven y reveló: "¿Me creen si les digo que me paso igual?"

La modelo, luego de postear las imágenes virales, contó: “Estaba sola y de la vergüenza tiré hasta cortarme todo el dedo y sacarlo”.

La futura esposa del automovilista argentino Manuel Urcera aclaró que era la primera vez que se hacía las uñas y sus hijas Indiana, Allegra, Sienna y sus amigas vieron cómo le quedó el dedo después el accidente.