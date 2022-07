¡No paró de llorar! La tremenda emoción de un participante de La Voz Argentina 2022

“Aplaudo que un tipo de 25 años haga folclore, que la juventud reivindique el folclore es lo mejor que le puede pasar a un país. De ahí venimos, lo que pasa es que como no tenemos memoria, nos olvidamos de eso. Que tú lo hagas y traigas a tu generación esa oportunidad de conocer la música autóctona, es lo mejor que le puede pasar a la juventud de este país”, le dijo Ricardo Montaner, lo que provocó la emoción del joven.

Embed

Y luego el cantante y jurado del programa agregó: “Y por último, decirte que me emociona tanto eso, que poder trabajar contigo en ese género para mí va a ser un placer enorme”.

“Gracias”, le respondió el joven entre lágrimas. Y añadió conmovido: “Les agradezco a los cinco. Vine a este lugar sin esperar nada, a poner lo mejor de mí y me llevo esta sorpresa hermosa de que estén de mi lado. Para mí es un montón, son grandes artistas y pararme en este lugar es hermoso, es un sueño cumplido".

Y después eligió integrar el team de Soledad Pastorutti: “Qué difícil que me lo hacen...Yo los admiro a todos, estoy muy feliz, pero yo me quiero ir con La Sole”.

ricardo montaner.jpg

La emoción de Lali Espósito con una participante de La Voz Argentina 2022

El domingo se vio cómo Lali Espósito se mostró conmovida por la perfomance de la participante Lucía Gutiérrez Escribano. La joven de 27 años se emocionó en medio de la canción All I want de Kodaline y logró conmover a los cuatro jurados del reality de Telefe que conduce Marley pero especialmente a la intérprete de Disciplina.

La jurado destacó a puro elogio la voz de la joven concursante: “Tenés un aura, una risa espectacular. Vemos mucha gente nosotros todo el tiempo y trajiste algo distinto. Tu voz es diferente, recién cuando improvisaste ahí la otra canción también".

"Se nota que tenés un vuelo vocal muy lindo, pero sobre todo emocionas. Me di vuelta porque sos muy especial y me entusiasma mucho pensar canciones para vos y pensarte avanzando en esta competencia. Ojalá quieras ser del team Lali, sos muy maravillosa. Lo tenés”, remarcó Lali.

image.png

A lo que Lucía Gutiérrez Escribano no pudo resistirse: “La que mejor me chamuyó fue Lali. Me conquistaste”, dijo la participante. “¿Yo?”, gritó sorprendida Espósito. “Si”, le respondió su flamante integrante de team.

A lo que Lali se paró y fue corriendo a abrazarla “El amor es así ¡Ay, gracias! !Nos casamos en marzo!”, exclamó la jurado. "Están todos invitados", agregó la participante.

Y Espósito cerró: “Sos hermosa, gracias. La vamos a pasar increíble. Te vas a cantar todo. Bienvenida a La Voz Argentina, a mi equipo ¡qué emoción! ¡Te amo!”.