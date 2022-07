Maira, la participante que le declaró su amor a Ricardo Montaner en La Voz Argentina 2022

Así, en la noche del jueves pudo vérsela abriendo la velada del ciclo del canal de las pelotitas interpretando 'Si me ves llorar', de Cristian Castro. Si bien no fue elegida por ninguno de los cuatro teams, a Maira pareció no importarle demasiado porque cuando Mau y Ricky Montaner le daban su devolución explicándole por qué no giraron sus sillones, la salteña los interrumpió con un inesperado comentario que los sorprendió por demás.