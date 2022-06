La emoción de Lali Espósito con una participante de La Voz Argentina 2022: "¡Te amo!"

La jurado destacó a puro elogio la voz de la joven concursante: “Tenés un aura, una risa espectacular. Vemos mucha gente nosotros todo el tiempo y trajiste algo distinto. Tu voz es diferente, recién cuando improvisaste ahí la otra canción también".

Embed

"Se nota que tenés un vuelo vocal muy lindo, pero sobre todo emocionas. Me di vuelta porque sos muy especial y me entusiasma mucho pensar canciones para vos y pensarte avanzando en esta competencia. Ojalá quieras ser del team Lali, sos muy maravillosa. Lo tenés”, remarcó Lali.

A lo que Lucía Gutiérrez Escribano no pudo resistirse: “La que mejor me chamuyó fue Lali. Me conquistaste”, dijo la participante. “¿Yo?”, gritó sorprendida Espósito. “Si”, le respondió su flamante integrante de team.

A lo que Lali se paró y fue corriendo a abrazarla “El amor es así ¡Ay, gracias! !Nos casamos en marzo!”, exclamó la jurado. "Están todos invitados", agregó la participante.

Y Espósito cerró: “Sos hermosa, gracias. La vamos a pasar increíble. Te vas a cantar todo. Bienvenida a La Voz Argentina, a mi equipo ¡qué emoción! ¡Te amo!”.

lali esposito.jpg

El drama del participante de La Voz Argentina 2022 tras contagiarse de coronavirus

El año pasado, Hugo Ruiz Moreno se presentó en La Voz Argentina 2022 y tras deslumbrar a los jurados quedó dentro del equipo de Lali Espósito. Sin embargo, la vida le jugó una mala pasada y tuvo que abandonar el ciclo.

El hombre, oriundo de Salta, se contagió de coronavirus y lo afectó muchísimo. Debió internarse y tuvo que dejar el ciclo. Hugo tardó entre 6 y 7 meses recuperarse.

Pero este año tuvo la revancha. Ya recuperado, Hugo se puso en contacto con la producción del ciclo y avisó que ya estaba en condiciones de volver a presentarse, y así fue.

El hombre se presentó con su guitarra y volvió a deslumbrar a todos, Lali volvió a tomarlo en su grupo y tuvieron una cálida charla sobre el escenario.

“Él es Hugo, él estaba en La Voz Argentina, él pasó esta instancia por eso está marcado que es de mi Team, porque yo lo había elegido. Es muy emocionante que Hugo esté acá, él no pudo seguir en el programa después de que había sido elegido en el Team Lali”, expresó la jurado.