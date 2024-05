Noelia La Gata juega al límite con Darío en Gran Hermano: ¿qué hará Virginia?

Minutos después, Noelia lo llamó a los gritos y bromeó con que así lo llamaba su esposa en su casa. "Yo quiero hacer como hace tu mujer", le dijo la cantante al vendedor de autos.

"Es introvertida ella, no tiene ese perfil", explicó el hombre un tanto incómodo para no meter la pata. "¿Qué tiene mi perfil? Que decís así", le consultó Noelia.

"Quise decir que no es tan extrovertida", contestó Darío Martínez Corti en medio de cruces de miradas y sonrisas, dando a entender la buena onda que generaron.

"Qué personaje esta piba, Noelia", después reconocía Darío en una charla en el jardín con su hijo Francisco, a puro elogio con la personalidad de la amiga de Emma Vich.

Habrá que ver cómo sigue el vínculo entre los dos, si esto es observado por Virginia Demo, y si le traerá problemas en su matrimonio de más de treinta años cuando termine sus días en la famosa casa.

Noelia La Gata reveló el dramático pedido de ayuda que le hizo Emma Vich antes de entrar a Gran Hermano

Noelia La Gata ingresó esta semana a la casa de Gran Hermano, Telefe, como amiga de Emmanuel Vich, relación de amistad que lleva largo tiempo.

Lo cierto es que tiempo antes, la cantante contaba el drama que vivía el cordobés y el desesperado pedido de ayuda que le hizo en un momento, cuando la llamó y le contó de una difícil situación de salud que estaba atravesando.

La cantante aseguró que el estilista lleva cinco meses lidiando con una situación límite en una entrevista que dio al ciclo A la Barbarossa, Telefe.

Según contó Noelia La Gata, Emma atraviesa un fuerte período de abstinencia, y en un momento él lo llamó a ella para contarle lo mal que la estaba pasando.

“Emma está en abstinencia, no sé si saben. Unos meses antes de entrar a la casa me llamó un día y me comentó que se estaba drogando y que se sentía mal. Y que, además, estaba en depresión”, afirmó Noelia.

Lo cierto es que estos días de la cantante en la casa dieron un poco de aire al día a día de Emma Vich después de lo que fue la angustia por su tirante relación con Furia.

Al momento de hacer su ingreso a la famosa casa, Emma se emocionó mucho al verla y ambos se fundieron en un gran abrazo y lágrimas.