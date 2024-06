Noelia Marzol se lanza como productora y presenta su nuevo espectáculo

El elenco está integrado por Lourdes Sánchez y Jony Lazarte, Juan Pablo Livrano, Luciana Francheli, Federico Paleo, Camila Pina, Iván Vivas, Delfina Rivas, Ulises García y la cantante Ana Devin, dirigidos por Maria Laura Catallini, conocida como “La Catta”.

El estreno del espectáculo está previsto para el martes 2 de julio, las entradas están a la venta por Plateanet y también habrá una función el lunes 8 del mismo mes.

Noelia contó: “Estoy muy ansiosa por estrenar, tenemos un elenco increíble y la idea es que la gente disfrute de ver bailar tango y sé que serán noches inolvidables".

"En lo personal, me fascina bailar tango y siento que producir un show moderno desde la puesta, la música, el vestuario con bailarines jóvenes, campeones mundiales super talentosos al igual que Ana Devin, quien es la cantante, es una oportunidad para seguir contagiando entre las nuevas generaciones la pasión y el amor por el tango. También me gustaría llegar con ese show a distintas partes del mundo así que es mi idea que vaya creciendo y que todos lo puedan disfrutar”, aseguró Marzol.

Noelia Marzol

La fuerte revelación de Noelia Marzol sobre la maternidad de dos bebés: "Hasta hoy una pesadilla"

La actriz y bailarina Noelia Marzol decidió hacer una reflexión en sus redes sociales sobre la maternidad e hizo una inesperada revelación acerca de su experiencia como madre de Donatello y Alfonsina, que se llevan poco más de un año.

Mientras los pequeños se divertían en el jardín, Noelia aprovechó para conectarse con sus seguidores, y en un video decidió compartir los pensamientos que tenia en ese momento.

“¿Vieron cuando les dicen ‘ténganlo seguiditos así los crían juntos’? Bueno, recién hoy con un año y cuatro meses de Alfonsina y dos años -casi tres- de Donatello, siento que estoy disfrutando eso que me decían", comenzó diciendo.

Acto seguido, llegó su gran confesión. “Hasta hoy fue una pesadilla. Dos bebés, dos pañales, dos mamaderas, dos cochecitos, dos todo”, aseguró la artista.

“Una breve reflexión en este momento en el que estoy pudiendo pensar con más claridad. Hace un tiempo empecé a dormir mucho mejor porque ellos duermen solos, solo se pasan a la noche a tomar una mamadera. Pero ahora que están interactuando sin necesidad de que yo los esté mirando constantemente, me doy cuenta del cansancio que te produce maternar", agregó en otra historia.

“En este momento me estoy dando cuenta de que estoy disfrutando un montón y pudiendo descansar y pensar en otra cosa que no sea mirarlos constantemente", aseguró y finalizó: "Hablo de esto... yo estoy en el living y ellos afuera tranquilos. Y yo no tengo la necesidad de mirarlos, mirarlos y mirarlos. Estoy siendo re intensa con el tema, pero no saben lo bien que estoy”.