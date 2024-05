El gran susto de Noelia Marzol cuando su hijo le tiró un plato de comida caliente encima: el video

En la filmación se la puede ver a Noe en la comodidad de su hogar, recostada en el sillón, cuando Donatello toma un plato con comida, pero luego se tropieza y termina tirándoselo encima a su mamá.

“Donatello”, se la escucha decirle. Y sin perder la calma, le pregunta: “¿Qué querías hacer, amor?”. Al ver que el pequeño estaba por llorar, ella lo tranquilizó diciéndole que no había pasado nada. Pero pese a la tranquilidad de su mamá, el pequeño rompió en llanto. “No pasa nada, mi amor. ¿Me dejas que me cambie?”, cerró Marzol mientras limpiaba el living.

Embed

La fuerte revelación de Noelia Marzol sobre la maternidad de dos bebés: "Hasta hoy una pesadilla"

La actriz y bailarina Noelia Marzol decidió hacer una reflexión en sus redes sociales sobre la maternidad e hizo una inesperada revelación acerca de su experiencia como madre de Donatello y Alfonsina, que se llevan poco más de un año.

Mientras los pequeños se divertían en el jardín, Noelia aprovechó para conectarse con sus seguidores, y en un video decidió compartir los pensamientos que tenia en ese momento.

“¿Vieron cuando les dicen ‘ténganlo seguiditos así los crían juntos’? Bueno, recién hoy con un año y cuatro meses de Alfonsina y dos años -casi tres- de Donatello, siento que estoy disfrutando eso que me decían", comenzó diciendo.

Acto seguido, llegó su gran confesión. “Hasta hoy fue una pesadilla. Dos bebés, dos pañales, dos mamaderas, dos cochecitos, dos todo”, aseguró la artista.

“Una breve reflexión en este momento en el que estoy pudiendo pensar con más claridad. Hace un tiempo empecé a dormir mucho mejor porque ellos duermen solos, solo se pasan a la noche a tomar una mamadera. Pero ahora que están interactuando sin necesidad de que yo los esté mirando constantemente, me doy cuenta del cansancio que te produce maternar", agregó en otra historia.

“En este momento me estoy dando cuenta de que estoy disfrutando un montón y pudiendo descansar y pensar en otra cosa que no sea mirarlos constantemente", aseguró y finalizó: "Hablo de esto... yo estoy en el living y ellos afuera tranquilos. Y yo no tengo la necesidad de mirarlos, mirarlos y mirarlos. Estoy siendo re intensa con el tema, pero no saben lo bien que estoy”.