Noelia Marzol se quejó de los privilegios de Tuli Acosta en el Bailando: "Somos los..."

"Es que en esa combi estaba Lit Killah, Rusherking", acotó Guido Záffora. Ahí, Marzol opinó: "Acá, me quiero meter un segundo. Nosotros entendemos que son artistas, que son grosos, pero nosotros no teníamos amigos artistas ese día, igual nos correspondia. Yo hablé con Jony de esto, porque a mí tampoco me cayó bien que el último día en la final él entre con esa carga de negatividad. Pero después cuando lo hablamos afuera y él me explicó qué es lo que había pasado y ahí le di un poco la derecha. No importa si es Lit Killah o el que sea, son nuestros amigos y para nosotros tiene el mismo valor".

Más adelante, la periodista Karina Iavícoli dio su parecer sobre la final del Bailando: "Lo que se vio desde afuera -para mí ustedes tendrían que haber sido los ganadores, más allá de que Tuli es lo más- es que estaba todo un poco armado para Tuli. Esto de la combi, la gente, los musiquitos, estos chicos jóvenes. Había como una cosa ahí 'Vamo, Tuli, vamo, Tuli'". "¿Sintieron eso?", les preguntó la conductora Flor de la V.

De repente, se hizo silencio y Marzol tardó en responder. "Tuli tiene recontra merecido su premio, pero puede ser que nos hayamos sentido el cantante con la cinta de Tuli. En ese sentido nos sentimos como, bueno... somos los Cebollitas de la historia", reveló la bailarina.

Y agregó sobre el gran apoyo que tuvo la tiktoker: "No digo que eso haya condicionado el resultado final, es una sensación nuestra, obviamente cuando uno siente el apoyo te sentís mucho más cerca".

La contundente reacción de Noelia Marzol ante las disculpas y el llanto de Flor Vigna

Esta semana Flor Vigna y Noelia Marzolestuvieron en el ojo de la tormenta luego de un polémico episodio que vivieron en la pista del Bailando 2023 (América) cuando la cantante confesó que compartieron dos pretendientes.

Ante el fuerte enojo de Noelia y su marido, Ramiro Arias, Vigna decidió disculparse a través de sus redes sociales e hizo un video a modo de descargo en el que terminó llorando.

“Necesito pedir perdón. Soy una boluda, estuve muy mal. Me quise hacer la chistosa y me salió mal. Asumo todos mis errores y prometo aprender de todo esto. Creo que mi mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me curé de cosas viejas y la vida me demuestra que no. Prometo aprender, le pido perdón a Noe y a todos. Me da mucha vergüenza”, expresó Flor.

Además, en el mismo video aseguró que no perjudicar a Noelia ni a sus ex compañeros Damasia Ochoa y Jony Lazarte, que están viviendo un momento importante a pocas horas de la semifinal del Bailando.

Frente al gesto de Flor, la bailarina decidió responder de la misma forma, a través de una story, y escribió: "Flor estamos cuidando al equipo. No me gusta verte mal. Asperezas limadas. Disfruta lo lindo hermosa. Capitulo más que cerrado".

De esta forma, dejó en claro que las aguas se calmaron entre ambas y que no guardaban rencor ante lo sucedido. “Gracias por la charla de hoy”, finalizó revelando que además de sus palabras en redes, ambas se permitieron un diálogo sincero.