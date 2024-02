Norberto Marcos habló del incómodo reencuentro con Fátima Florez: "Ella desvió la mirada"

“Fue algo completamente inesperado porque yo me fui por atrás porque ellos entraban por adelante, y como había tanto recelo de que no nos juntáramos, decido volver, justo aparece el malón de su obra, todos juntos y me la encontré de frente y ella desvió la mirada”, reveló.

“Fue muy de golpe y muy de frente. Ninguno lo esperaba, esa es la realidad. Ni ella ni yo”, afirmó el productor. Acto seguido le preguntaron al productor si hubo algún pedido por parte de su ex para que no se cruzaran en la entrega de premios.

“Algunos son más papistas que el Papa y toman precauciones que no les corresponden. No se si es ella o los obsecuentes de turno que le giran alrededor”, respondió.

También le consultaron cómo se sintió al ver a la artistas tras la separación. “Si te dijera que me fue indiferente, estaría mintiendo fue una sorpresa para ella y para mí, yo enseguida me encontré a (Marcelo) Polino, y alcancé a saludarlo, y él también me saludó, pero no paré porque no quise incomodar a nadie, y a él tampoco porque era una situación incómoda”, aseguró.

El carísimo regalo que le hizo Javier Milei a Fátima Flórez por su cumpleaños

Javier Milei sorprendió a Fátima Flórez viajando a Mar del Plata, en donde está haciendo temporada, para saludarla por su cumpleaños. No solo eso, si no que llegó con un inesperado regalo valuado en dólares.

En A la tarde, América, contrato que Milei le habría obsequiado "una exclusiva cartera de la marca Gucci". Además, de una cena íntima en un exclusivo restaurante de Mar del Plata, en el que estuvieron la mamá y hermana de la humorista, con el ministro de Defensa, Luis Petri, y su novia, Cristina Pérez, y la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

El regalo que le hizo se trataría de accesorio de lujo, que si bien no trascendió que modelo era, esos ejemplares tiene un valor que puede ir varias entre 1650, 2550 o 2400 dólares, incluso más.

Luego de su visita a La Feliz, que es la segunda desde que empezó el verano ya que viajó para apoyar a Fátima y su espectáculo apenas arranco la temporada, el presidente empezó su gira internacional en la que visitará Israel.