El impresionante cambio de Alex Caniggia: volvió a tener la cara de hace diez años

"Vamos a terminar el rostro y algunos tatuajes adicionales en antebrazo y mano", indicó el hombre que recibió al mediático en el local.

“Se viene con todo. Fuera los tattoos, los uno con los uno, con mi amigo el doc”, describió el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis contento por los resultados de las sesiones para quitarse los tattoos.

La publicación explotó en comentarios y reacciones de sus seguidores, que no podían creer su transformación con su cara sin los tatuajes que tantos años lo acompañaron.

Y luego explicó al respecto: "Le mandamos láser gente. Le mandé la cara como ya saben que me los estoy sacando y después esta manga afuera y se viene una nueva manga".

El polémico gesto de Alex Caniggia a días de un triste anuncio de Melody Luz

A pocos días de que Melody Luz diera una triste noticia de su emprendimiento laboral, su pareja Alex Caniggia lució su imponente nuevo auto y despertó polémica en las redes sociales.

Primero fue la bailarina quuien anunció la baja a su marca desde X y luego a través de Instagram dio los motivos de su dolorosa decisión.

"Ya lo puse en X, estoy medio bajón porque le tengo que dar una pausa a Melody Luz shop. Es imposible equiparar precios con las importaciones, pagar sueldos a quienes son parte de la marca, reinvertir y que aún así me quede resto", explicó Melody Luz.

Y añadió: "Sé que lamentablemente no soy la única que está pasando por lo mismo y eso me duele más. Pienso vender todo lo que está en stock y ojalá se sumen con vestuario para muestra pero está muy difícil".

Sin embargo, días más tarde Alex Caniggia se mostró totalmente feliz conduciendo su nuevo e imponente auto cero kilómetro acompañado de un polémico mensaje fiel a su estilo.

"Nave nueva 0 barats secos solo millos 0Km. Gracias a mi obvio, trabajen gente. La regla número uno es ser millo en la vida", indicó Alex Caniggia en un video que compartió manejando su nuevo vehículo despertando una ola de críticas de los usuarios por el momento que eligió en mostrar su "nave".