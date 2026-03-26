Nuevo caso de discriminación y racismo en Gran Hermano: el video y la frase que generaron repudio

En DDM (América TV) expusieron un nuevo episodio de discriminación y racismo dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). "Esto sucedió hace instantes", adelantó Mariana Fabbiani indiganda al comenzar el programa.
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Nazareno y La Maciel protagonizaron un episodio de discriminación en Gran Hermano Generación Dorada. ¡Mirá!
En DDM (América TV) expusieron un nuevo episodio de discriminación y racismo dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). "Esto sucedió hace instantes", adelantó Mariana Fabbiani indiganda al comenzar el programa.
Inmediatamente, Guido Záffora contó: "Con el antecedente de Carmiña y Mavinga, acaba de suceder un nuevo caso de discriminación hacia la gente, no lo digo yo, lo dice una de las participantes hacia la gente 'de color marrón'. Le pregunta La Maciel a Nazareno, que está desfilando: '¿Qué harías si te aparece una persona de color marrón en la calle?'. Nazareno responde: 'Cruzo'”.
Martín Candalaft explicó que el término “marrón” es utilizado actualmente en redes sociales y por jóvenes como reemplazo de la palabra “negro”. Franco Torchia sumó: “Hay un colectivo importantísimo en la Argentina y en buena parte del mundo que es identidad marrón, lo pueden encontrar fácilmente en redes sociales, que precisamente, de un tiempo a esta parte, viene bregando por un tipo de racismo especial”. Y añadió: “Nuestro país, de hecho, tiene un porcentaje importantísimo de su población cuya piel es marrón”.
Acto seguido, en el programa, mostraron el video donde se ve a Nazareno desfilando en la habitación, mientras La Maciel le insistía con preguntas: "Ves a una persona de color marrón, ¿qué hacés?". "Corro", respondió él. Luego agregó: "Me quejo, que se vayan", ante la repregunta de su compañera. La escena terminó con un “¡Perfecto! ¡Aprobado!” por parte de Manuel y Yipio, otros participantes que se encontraban en el cuarto.
Tras ver las imágenes, Fabbiani fue contundente: “La verdad, espantoso. Entiendo que quiso hacer una ironía, como que le estaban enseñando a ser modelo y para serlo tenía que pensar así. Es discriminatorio hacia las modelos, o sea, es una doble discriminación. No sé si es el tiempo o el encierro, pero se van estupidizando”.
El último miércoles, el panel de LAM (América TV), conducido por Ángel de Brito, vivió una sorpresa inesperada con la incorporación de una nueva angelita que rápidamente generó repercusión: Carmiña, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
El propio conductor fue quien anunció la novedad en redes sociales: “Hoy Carmiña debuta como angelita”. En cuestión de minutos, el nombre de la ex jugadora se convirtió en tendencia, despertando opiniones encontradas entre quienes celebraron su llegada y quienes criticaron la decisión.
Su paso por el reality estuvo marcado por conflictos y momentos de tensión que la colocaron en el centro de la escena. La salida, sin embargo, fue aún más polémica: terminó expulsada tras un comentario racista y discriminatorio hacia una compañera, lo que generó un fuerte rechazo tanto dentro como fuera de la casa.
Ahora, lejos del encierro y con un nuevo rol frente a las cámaras, Carmiña enfrenta el desafío de adaptarse al formato de panelista en uno de los programas más filosos del espectáculo. En LAM, las angelitas suelen marcar agenda con primicias y debates intensos, por lo que su desempeño será clave para definir si logra consolidarse en el medio.
Lo cierto es que su debut ya cumplió con el primer objetivo: generar ruido. Y en la televisión argentina, ese suele ser el primer paso para convertirse en protagonista.