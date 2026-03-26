Nuevo caso de discriminación y racismo en Gran Hermano: el video y la frase que generaron repudio

Tras ver las imágenes, Fabbiani fue contundente: “La verdad, espantoso. Entiendo que quiso hacer una ironía, como que le estaban enseñando a ser modelo y para serlo tenía que pensar así. Es discriminatorio hacia las modelos, o sea, es una doble discriminación. No sé si es el tiempo o el encierro, pero se van estupidizando”.

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Quién es la polémica ex Gran Hermano que debutó como panelista en LAM

El último miércoles, el panel de LAM (América TV), conducido por Ángel de Brito, vivió una sorpresa inesperada con la incorporación de una nueva angelita que rápidamente generó repercusión: Carmiña, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

El propio conductor fue quien anunció la novedad en redes sociales: “Hoy Carmiña debuta como angelita”. En cuestión de minutos, el nombre de la ex jugadora se convirtió en tendencia, despertando opiniones encontradas entre quienes celebraron su llegada y quienes criticaron la decisión.

Su paso por el reality estuvo marcado por conflictos y momentos de tensión que la colocaron en el centro de la escena. La salida, sin embargo, fue aún más polémica: terminó expulsada tras un comentario racista y discriminatorio hacia una compañera, lo que generó un fuerte rechazo tanto dentro como fuera de la casa.

Ahora, lejos del encierro y con un nuevo rol frente a las cámaras, Carmiña enfrenta el desafío de adaptarse al formato de panelista en uno de los programas más filosos del espectáculo. En LAM, las angelitas suelen marcar agenda con primicias y debates intensos, por lo que su desempeño será clave para definir si logra consolidarse en el medio.

Lo cierto es que su debut ya cumplió con el primer objetivo: generar ruido. Y en la televisión argentina, ese suele ser el primer paso para convertirse en protagonista.