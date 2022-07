Nuevos rumores de ¿crisis? entre Wanda Nara y Mauro Icardi. 

wanda e icardi supuesta nueva crisis historias juariu.jpg Juariu detectó un likeo en redes de Mauro Icardi a su mujer Wanda Nara, que tras unos minutos eliminó especulando entonces con una nueva crisis matrimonial.

Así, fue Juariu -una de las detectives de famosos en las redes sociales- quien detectó en un reciente posteo de la mayor de las Nara una actitud más que sospechosa por parte del matrimonio. En un álbum de fotos publicado por Wanda en su cuenta de Instagram titulado "Ibiza con mis nenas", encontró un casi instantáneo like de Mauro Icardi, que minutos después desapareció.

"Wanda sube una foto al toque like de Mauro" contó la también panelista de Cortá por Lozano (Telefe) desde sus redes, para luego percatarse que lo había borrado. Y no conforme con ello, Juariu se tomó el trabajo de buscar entre los miles de like de la publicación de Wanda Nara, para descubrir que efectivamente Mauro Icardi lo había borrando, concluyendo que bien podría ser una señal de nueva crisis matrimonial. ¿Será?

Cinthia Fernández fulminó a Wanda Nara por sus fotos en topless

Wanda Nara revolucionó las redes sociales. La botinera se tomó unos días de vacaciones, viajó a Ibiza junto a su hermana, Zaira.

Wanda Nara El topless de Wanda Nara en Ibiza, del que se habló esta semana.

En pocas horas, aparecieron fotos suyas en el mar. Sin tapujos, la mujer de Mauro Icardi se animó al topless.

En el mar, la rubia lució una bikini negra. Después de un rato, se sacó la parte de arriba del traje de baño y cubrió su delantera con sus manos.

En su cuenta de Twitter, Cinthia Fernández fue letal con Wanda Nara: La panelista de Momento D criticó duramente a la botinera.