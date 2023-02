Sol Báez, la otra novia de Fede Bal con la que tuvo una relación paralela mientras salía con Sofía Aldrey

Según contó la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito, la conoció en enero del 2019 cuando estuvieron en la obra teatral Nuevamente juntos, donde compartieron elenco durante la temporada de verano.

Luego, en 2021 ella se fue a vivir a Miami, Estados Unidos, por lo que vivían una relación a distancia y volvieron a encontrarse cuando Fede Bal comenzó su programa Resto del mundo.

Es así que Sol Báez fue partenaire de El Polaco en ShowMatch 2017 y cuando fue vinculada con Fede Bal a partir de enero del 2020, ambos se encargaron de desmentirlo. Porque en aquel entonces, él habría comenzado semanas atrás su vínculo con Sofía Aldrey, aunque no terminó su relación con la bailarina que comenzó en la misma fecha.

En cuanto al dolor que atravesó, Sol Báez se expresó a través de sus redes sociales: “Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”. Luego, agregó: “No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”.

Embed

Estefi Berardi reveló el mensaje que le envió a Fede Bal en medio de su escandalosa separación de Sofía Aldrey

Estefi Berardi y Yanina Latorre se cruzaron muy fuerte al aire el miércoles en LAM, América Tv, después de que Yanina contó que tiene charlas comprometedoras de su compañera con Fede Bal tras conocerse detalles de su escandalosa separación.

"A mí me trataste de mentirosa muchas veces, siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve la razón en todo y ahora actúas como una cagona te auto incriminas, lo llamas llorando a Burlando, él llamó a todo el mundo y quedas mal", le dijo sin vueltas Latorre a Berardi.

Y afirmó: "Yo que tengo los chats, nunca hubiera mostrado los chats. Los chats los tengo yo y no los voy a mostrar, no digas que son truchos". "No estoy mintiendo", se defendió Berardi.

Lo cierto es que este jueves, en Mañanísima, Ciudad Magazine, Estefi Berardi lanzó de manera picante que estaba hablando por mensaje con Fede Bal en medio del escándalo donde también se ve involucrada.

"Estoy hablando. Le pregunto", tiró con ironía la panelista. A lo que Carmen Barbieri contó de su hijo: "Me hizo escuchar una banda que la está rompiendo en Córdoba. Era cuartero".

"Le estoy preguntando por la banda", arremetió Estefi. Y luego agregó sobre lo que se dice y charló con él: "Nos cagamos de risa. ¿Qué querés que te diga? Le dije: "Fede, no sabía que eras Brad Pitt".

Además, explicó que "cayó en la volteada" del tema por ir a Córdoba justo el fin de semana antes a que se conociera esto.