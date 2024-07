Oriana Sabatini habló a fondo del drama que vivió al sufrir anorexia: "Es difícil"

”Cuando estaba transitando por la anorexia, obviamente, flaquita, todos los que me contrataban estaban felices de la vida", comenzó su valiente relato Oriana Sabatini.

"Claro, cuando empecé con el trastorno por atracón, ahí es cuando yo llegaba al set y todos se miraban entre ellos como diciendo ‘esta no es la chica que nosotros contratamos. No puede ser que la semana pasada te veías de una manera y ahora te ves de otra’. Y yo tenía 15 años, ¿Entendés?", le decía Oriana a Noel.

Y remarcó sobre esa angustiante situación: "Es tan difícil y las personas por ahí te quieren ayudar, pero no hablan con vos y hablan con tus papás para ver si pueden hacer algo, o hablan con tu colegio, y a vos nunca te preguntan cómo estás, y por ahí en el intento de ayudarte, lo que más hacen es lastimarte”.

La destacada deportista Noel Barrionuevo, campeona del mundo y medallista olímpica, sufrió de trastornos en la alimentación durante veinte años, algo que hizo púbico desde las redes sociales en 2023, a través de un emotivo posteo en redes sociales.

"Desde muy chiquita, de adolescente, empecé a tener problemas con la comida. Estaba en el colegio secundario y toda mi familia se vio alertada con estos cambios abruptos de actitud, físicos y emocionales. Mis papás y mis hermanos se querían acercar a mí y siempre les respondía ‘salgan de acá’, ‘yo estoy bien’. Hasta que un día, cuando terminaba la secundaria con 17 años, mis papás dijeron ‘acá hay que hacer algo, esta chica está mal’. Es ahí cuando empezaron a buscar algún centro y hacer entrevistas con profesionales de la salud, para ver si me diagnosticaban o no y ver qué ayuda necesitaba. Ahí arranqué todo este proceso de recuperación", reveló Barrionuevo.

"Caí en un lugar increíble, gracias a Dios. Fue clave porque me permitió salir sumamente fortalecida de todo esto, que la verdad es una mierda para las personas que lo padecen. Pasás por un montón de situaciones horribles: te autoagredís, te autoboicoteás en todo, es totalmente insano. Estuve en ese lugar muchos años, muchos, y paralelamente me pasaba que iba creciendo en el hockey. Entonces, para mí fue muy difícil todo, todo, todo, pero tuve la contención necesaria. Es muy loco, aunque es lo que me tocó y así hice mi camino deportivo, con esta enfermedad y a la vez con mucho éxito con Las Leonas", agregó con valentía.

Oriana Sabatini confesó su lucha contra sus trastornos alimenticios: "Estaba influenciada por..."

Oriana Sabatini se hizo un tiempo visitar Noche al Dente, América Tv, donde habló de todo. Consultada por los problemas que padeció algunos años atrás con relación a su apariencia y cómo hizo para superarlos, la sobrina de Gabriela Sabatini confió: "Paulo me acompañó mucho y no le digo para que no se le vayan los humos a la cabeza 'yo soy quien soy gracias a vos’ , pero no creo que podría haber conseguido ser esta Oriana si no lo hubiese conocido a él”.

“Nos acompañamos desde un lugar muy lindo porque cada uno tiene su lugar en la relación. Es re fácil con estos trabajos que uno tiene, excéntricos y demandantes, que uno quede medio perdido”, agregó sincera Oriana y confió que siente que con su pareja son "un equipo".

Así, Fer Dente quiso saber de dónde cree que salieron sus trastornos de alimentación, teniendo en cuenta que viene de una familia tan famosa y tan fitness.

“Yo quería llamar la atención. Me pasaba que estaba influenciada por todo lo que veía y para mí era como un llamado de atención. No estaba en un buen lugar mentalmente y mi manera de pedir ayuda era ese”, indicó la mayor de las hijas de Catherine Fulop y Ova Sabatini con una honestidad poco habitual en el medio.

“Tiene que ver con querer ser más hegemónica”, deslizó e inmediatamente señaló: “Me habían matado mucho sobre mi cuerpo la primera vez que salieron fotos con Paulo y vi programas donde me destruyeron mal”.