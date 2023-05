Otra decepción golpea a Cinthia Fernández: su furioso y contundente descargo

"Que rubro de mier... la carpintería, no encontrás uno útil”, relató indignada luego de contar que remodeló todos los baños de su casa, y cuando debían colocarle los muebles nuevos de la carpintería, el profesional en cuestión no tomó los recaudos necesarios y le rompió todo.

"Si no se llegan a hacer cargo, te puedo asegurar que voy a dar el nombre de la carpintería y no venden un mueble más en su vida”, sumó y dio más detalles.

“Apretaron la cañería, la terminaron sacando y ahora estoy sin lavamanos. Me destrozaron los cerámicos de los cinco baños”, explicó mientras mostraba el desastre que le hicieron.

Y para cerrar, fue contundente: “Me rompí el c... para hacer todo nuevo. Ahora tengo que gastar en plomero, en un albañil... Todo para colgar un mueble”.

El picante comentario de Cinthia Fernández al opinar sobre el cruce entre Ángel de Brito y Estefi Berardi

El fin de semana, hubo un picante ida y vuelta entre Ángel de Brito y Estefi Berardi, luego de los dichos que tuvieron el viernes en LAM. Quien también recibió lo suyo, fue Cinthia Fernández.

La panelista de Nosotros a la mañana se sumó para respaldar al conductor del ciclo de América TV: tildó de desagradecida a Berardi y desmintió todo lo dicho en contra de Yanina Latorre.

"Desagradecida total. A parte no es cierto (que las que salieron del panel lo hayan hecho por maltrato). Las que se fueron se fueron por malas compañeras solitas, porque obviamente no entendieron nada de la dinámica del programa y mucho menos de códigos. Más libre ni se puede ser ahí. La libertad se sostiene con información. La no lo entendió Bye solita", sentenció Fernández.

Cinthia Fernández

Por supuesto que sus palabras generaron muchas suspicacias sobre su obsecuencia con De Brito, incluso sugirieron que "estaba buscando que la llamen nuevamente" a lo que ella no tardó en responder: "No puedo por el horario. Ni sé cómo explicarte la p...z tuya. Digo lo que pienso".

"Que pesada Cinthia, aparece donde nada que ver. Unas ganas de figurar la pobre", "Jajaja los estaba esperando jaja, se prende en todas", "Vi luz y entre", fueron otros comentarios más que le dejaron a Fernández.