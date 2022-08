Otra vez preocupa la salud de la hija de Cinthia Fernández: "No está bien"

hijas de cinthia fernández captura.jpg Hace unas horas Cinthia Fernández había compartido el emocionante reencuentro de Francesca con sus hermanas, tras su internación en Punta Cana. Hoy su salud retrocedió.

Me acaba de escribir Cinthia desde Punta Cana. "Fran hizo un retroceso. Estoy esperando a ver si tolera la nueva medicación, sino tengo que volver a internarla", leyó el periodista las líneas que le mandó la mamá de Francesca, Charis y Bella vía WhatsApp. En tanto, agregó que la nena "Desde anoche volvió con vómitos, no está bien", según le confió angustiada la mediática.

Guido Zaffora lee salud Francesca captura.jpg Según informó Guido Zaffora en Es por ahí (América TV), la hijita de Cinthia Fernández podría ser nuevamente internada al haber vuelto con vómitos y diarrea.

Por último, el periodista de América TV detalló que la panelista de Momento D (El Trece) se está manejando con médicos de Buenos Aires, después de la negligencia de las enfermeras dominicanas que no le suministraron la medicación indicada por un olvido. En tanto, agregó que Cinthia Fernández quiere regresar cuanto antes a Argentina, pero si la nena sigue con vómitos y diarrea no puede subir a un avión. "Encima seguro tenga que cambiar el pasaje porque no puedo seguir viajando de esta manera", concluyó la bailarina.

La furia de Cinthia Fernández tras el descuido médico con su hija internada

Después del enigmático posteo con fondo negro de Cinthia Fernández en el que expresó las palabras "Inadmisible. Bronca, enojo y dolor", en plena internación de su hija Francesca en Punta Cana quien se descompuso en pleno vuelo hacia República Dominicana a donde viajaban como regalo del Día del Niño, hace unas horas trascendió el grave descuido médico que desató su enojo y desesperación.

Cinthia Fernández historias hija internada en Punta Cana.jpg

Lo cierto es que la panelista de Momento D (El Trece) está en contacto todo el tiempo con familiares y compañeros de trabajo, quienes desde Buenos Aires la sostienen anímicamente para poder afrontar semejante situación angustiante.

Así, el martes por la mañana Pampito, su compañero del magazine de las tardes del canal del solcito, reveló desde Mañanísima (Ciudad Magazine) los verdaderos motivos de ese desahogo virtual de Cinthia Fernández. "Cinthia está en Punta Cana, en una clínica privada. Cuando llega al lugar, lo primero que hace es ir al hospital del hotel y ahí la derivan a la clínica. Ella había contratado un seguro, que se está portando diez puntos", comenzó explicando el periodista.

Pampito mensaje Cinthia Fernández - se olvidaron los remedios - captura.jpg

Pero inmediatamente reveló un grave problema que hubo en la clínica con el tratamiento de Francesca. "¿Por qué no mejoraba la nena? Porque las enfermeras se habían olvidado de darle el medicamento a la nena" afirmó el columnista de Carmen Barbieri. Y agregó sin poder creer semejante negligencia: "Decí que Cinthia pregunta todo y está en todos los detalles. Y cuando baja la médica, le dice '¿qué pasa que no mejora?'. Le explica todo a la médica, y la médica le dice 'se olvidaron las enfermeras de darle el medicamento a la nena'". Realmente inadmisible.