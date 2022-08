Cinthia Fernández explicó por qué internaron a su hija de 6 años

Con el paso de las horas, y mucha preocupación en el ambiente por la salud de la pequeña, finalmente Cinthia explicó todo.

“Buen día, por acá andamos tristes. Parece que Fran queda internada un par de días, tiene una bacteria. Le agarró gastritis aguda y como no para, hay que dejarla internada. Acá estamos esperando al doc hoy”, comenzó explicando el diagnóstico.

“Gracias a todos por sus mjs y hagan mucha fuerza. No puedo creer la mala suerte, de preparar algo tantos meses y con tanto amor, y que justo le pase esta desgracia y no pueda disfrutar. Ojalá pronto mejore y podamos hacer de las nuestras”, dijo sobre la frustrada celebración del día del niño.

Luego, sobre una imagen de la niña en la cama abrazando un oso de peluche, sumó: “Mandé a buscar a perezoso a ver si se cura. Gracias a todos por los msj. Por acá solo esperamos los resultados y al doc a ver qué hacemos”.

cinthiafernandez.jpg

Toda la verdad sobre por qué Cinthia Fernández nunca hará las paces con Matías Defederico

Si hay algo que caracteriza a Cinthia Fernández, es su honestidad brutal a la hora de referirse a las cosas tanto en lo profesional como en lo personal sin importarle las consecuencias que puedan acarrearle. Y cuando de su hijas se trata, tanto más ya que las protege como una verdadera leona lo hace con sus cachorros.

Es por eso que desde que se separó de Matías Defederico, el papá de Charis, Bella y Francesca, Cinthia mantiene un feroz enfrentamiento con el ex futbolista en defensa de lo que a la menores les corresponde legalmente.

Así, y después de los feroces cruces mediáticos que mantuvo en los últimos tiempos tanto con él como con su ex suegra, Cinthia Fernández volvió a referirse a la tensa relación que mantiene con Defederico a través de sus historias virtuales.

La sincera respuesta de Cinthia Fernández cuando le consultaron por qué no hace las paces con el padre de sus hijas. "Permitió e hizo tanto daño", disparó ella.

De esta manera, cuando un seguidor le consultó "¿Por qué no te arreglás con el papá de las nenas?", Fernández respondió fiel a su estilo, en mayúscula como para que no queden dudas, "Porque no me interesa arreglarme con una persona que permitió e hizo tanto daño". Y como si esto fuera poco, además sumó "Mis nenas tienen que tener relación. Yo solo la justa y necesaria por ellas". Clarito como el agua.