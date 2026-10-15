Otro polémico desplante: un periodista denunció que le bajaron un homenaje en los Martín Fierro de la Música

Walter Leiva reveló cómo se enteró de que no recibiría el homenaje

Durante el programa mostraron la invitación que había recibido el periodista, en la que figuraban los detalles del reconocimiento que le entregarían durante la gala. Según explicó, el homenaje incluiría un momento audiovisual con un video especialmente preparado para repasar los principales momentos de su carrera.

Leiva aseguró que la invitación había llegado de parte de alguien del equipo de Diego Suárez, uno de los organizadores de los Martín Fierro de la Música.

Sin embargo, los problemas comenzaron antes de la ceremonia. Según relató, inicialmente le informaron que podía asistir acompañado, pero después le comunicaron que debía presentarse solo. Además, tuvo que sentarse en el lugar de Daniel Agostini.

La sorpresa mayor llegó cuando la ceremonia terminó y el esperado homenaje nunca se realizó.

Ante esta situación, el periodista decidió consultar qué había ocurrido. Según contó, Diego Suárez le ofreció como compensación entregarle el Martín Fierro de Oro a Abel Pintos, una propuesta que rechazó.

"Cuando se lo mostré a Diego Suárez me dice '¿quién te mandó esto?' y le pregunté si era verdad. Me dijo 'no, no, ahora te hago entregar un premio'", relató Leiva sobre la conversación que mantuvo con uno de los responsables del evento.

La polémica con Pilar Smith y una amistad que terminó mal

En medio de la controversia, Walter Leiva también se refirió a su vínculo con Pilar Smith, quien había sido una amiga muy cercana, aunque actualmente se encuentran distanciados.

El periodista aseguró que la relación se deterioró por situaciones personales y deslizó que la conductora habría tenido actitudes que lo lastimaron.

"Ella salió a hablar cosas horribles de mí", sostuvo Leiva al explicar los motivos del alejamiento.

Sus declaraciones volvieron a poner el foco sobre Smith, quien también había sido señalada por la polémica relacionada con el ingreso de Pepe Ochoa a la ceremonia.

De esta manera, los Martín Fierro de la Música quedaron envueltos en otra controversia, esta vez por un homenaje que había generado una enorme expectativa en su destinatario, pero que nunca llegó a concretarse.