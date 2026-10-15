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El fuerte enojo de Karina La Princesita: por qué no fue a los Martín Fierro de la Música y su descargo

En Intrusos explicaron el trasfondo de la ausencia de Karina La Princesita a la gala de los Martín Fierro de la Música 2026 y qué dijo la cantante.

15 oct 2026, 14:50
El fuerte enojo de Karina La Princesita: por qué no fue a los Martín Fierro de la Música y su descargo
El fuerte enojo de Karina La Princesita: por qué no fue a los Martín Fierro de la Música y su descargo
El fuerte enojo de Karina La Princesita: por qué no fue a los Martín Fierro de la Música y su descargo
El fuerte enojo de Karina La Princesita: por qué no fue a los Martín Fierro de la Música y su descargo

Karina La Princesita se ausentó a la gala de los Martín Fierro de la Música 2026 y llamó la atención ya que se encontraba nominada a mejor artista tropical femenina, terna que finalmente ganó Dalila.

En el programa Intrusos (América Tv) se detalló sobre la interna que derivó en que la cantante no asistiera al evento en Tango Porteño después de que ella anunció al aire justamente las ternas.

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"Todo mal con Karina La Princesita, enojo total", comenzó Paula Varela. Y detalló sobre la situación: "Ella no se presentó porque está muy enojada y tuvo una discusión con la producción".

La panelista amplió sobre el motivo que generó el conflicto entre la artista y la producción del MF de la Música: "Karina había hecho la lectura de las ternas y le habían dicho que iba a estar sola haciéndolo, cuando llegó no estaba sola (lo hizo al aire con Nara Ferragut y Daniel Gómez Rinaldi) y eso la enojó. Y desde el lado de la organización dicen que quería un trato de reina".

Paula Varela explicó que estos desentendidos derivaron en una discusión verbal entre Karina La Princesita y la producción: "Tuvieron muchas idas y vueltas y ella no va a los Martín Fierro por esta discusión telefónica que tuvo con parte de la producción", aseguró.

Qué dijo Karina La Princesita sobre su ausencia a los Martín Fierro de la Música

Karina La Princesita habló con Paula Varela y explicó los motivos por los que no asistió a los Martín Fierro de la Música 2026 donde estaba ternada a mejor artista tropical femenina y confirmó algunas diferencias que existieron con la producción.

"No es que me enojé, simplemente pedí claridad porque me convocaron para conducir y dije que sí. Llegado el día yo no conducía, después sí, y terminé conduciendo. Mi único pedido fue claridad porque nadie entendía nada", precisó la cantante.

Además dejó en claro que no exigió nada de más y advirtió sobre lo sucedido: "Ningún pedido descabellado, creo que si no doy detalles cuido más al otro que a mí".

     

 

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