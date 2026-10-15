El fuerte enojo de Karina La Princesita: por qué no fue a los Martín Fierro de la Música y su descargo

Paula Varela explicó que estos desentendidos derivaron en una discusión verbal entre Karina La Princesita y la producción: "Tuvieron muchas idas y vueltas y ella no va a los Martín Fierro por esta discusión telefónica que tuvo con parte de la producción", aseguró.

Qué dijo Karina La Princesita sobre su ausencia a los Martín Fierro de la Música

Karina La Princesita habló con Paula Varela y explicó los motivos por los que no asistió a los Martín Fierro de la Música 2026 donde estaba ternada a mejor artista tropical femenina y confirmó algunas diferencias que existieron con la producción.

"No es que me enojé, simplemente pedí claridad porque me convocaron para conducir y dije que sí. Llegado el día yo no conducía, después sí, y terminé conduciendo. Mi único pedido fue claridad porque nadie entendía nada", precisó la cantante.

Además dejó en claro que no exigió nada de más y advirtió sobre lo sucedido: "Ningún pedido descabellado, creo que si no doy detalles cuido más al otro que a mí".