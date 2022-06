Pablito Ruiz recordó una foto que lo perjudicó y apuntó contra Jorge Rial

En charla con Pronto, Pablito Ruiz recordó aquel momento y apuntó contra el periodista Jorge Rial, en ese momento conductor del programa Intrusos, por la difusión de esa imagen que generó tanto escándalo.

"Siempre mi nombre estuvo relacionado con algún que otro escándalo, sobre todo relacionado a mi sexualidad y después la supuesta foto transformista que tanto revuelo generó. Creo que fue Jorge Rial quien dijo acá prácticamente que ya era travesti; una locura", contó el cantante.

Y recordó sobre aquel momento: "Estaba en México en una fiesta de Halloween y con todos mis amigos gays nos disfrazamos de mujer. Fue una fiesta muy popular, a la que fue mucha gente y ahí me vieron disfrazado de mujer; me sacaron una foto, llegó a la prensa y dijeron de todo de mí".

"Se armó un escándalo y yo estaba pasando un momento terrible con mi manager y mi discográfica, que me tenían congelado y no me dejaban hacer nada porque ellos hacían negociados con mi nombre todavía y me estafaban", cerró Pablito Ruiz.

Pablito Ruiz habló de su adicción a la cocaína

Pablito Ruiz se confesó con Gastón Pauls sobre sus adicciones y los problemas que tuvo en su vida personal y profesional. El cantante, en sus inicios conocido como Pablito Ruiz, comenzó su carrera profesional desde muy joven, siendo un preadolescente con mucho éxito a finales de los 80 y principios de los 90. Pero con la fama llegaron los rumores sobre su vida personal, hechos o trascendidos que modificaron su carrera para siempre.

"Fue muy violento, muy rápido. es tener todo al alcance y vivir cosas muy fuertes, como que se hable de tu vida sexual a los 12 años en la televisión y te señalen con el dedo sin saber vos mismo qué te está pasando realmente, porque a los 12 años todavía no tenés en claro ese tipo de cosas", dijo en la entrevista íntima en Seres Libres.

Sobre como sobrellevar su vida con esa exposición, recordó: "No es que de un día para el otro lo podés controlar, tienen que pasar miles de cosas. Primero que nada siempre tenés que tener la contención de una familia, de mi vieja, que siempre estuvo. También un lado espiritual que ella me enseñó de muy chico también eso me ayudó".

A pesar de haber atravesado momentos muy duros, contó que recién en la pandemia pudo frenar y reflexionar sobre muchas cosas: "Hizo que yo me vaya para adentro y que empiece a salir todo, a limpiar toda la oscuridad, todo lo bueno, lo malo, lo que viví cuando era chico, la muerte de mi madre, todo salió ahora. Recién ahora necesité recurrir a ayuda, hacer una terapia. Mi terapia siempre fue la música, los escenarios, y tampoco fue que caí en una adicción terrible. Cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su límite".