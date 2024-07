Pablo Echarri recordó cuando se hizo pasar por Pablo Rago en un boliche: "Tenía cierto parecido"

Luego, Pablo Echarri recordó ante la consulta de Fer Dente una particular anécdota cuando se hizo pasar por Pablo Rago en un boliche de la costa, en el momento de mayor explosión popular de su colega en Amigos son los amigos junto a Carlín Calvo.

"Habrá sido Mar del Plata, año 88/89. Juventud pero yo vendía ropa en Wilde, era famoso hasta Avellaneda o Quilmes", dijo entre risas el actor.

Y siguió: "Yo tenía cierto parecido a Pablo, tenía el pelo cortito, y Pablo ya era una gran figura. Así que usufructué eso, me acuerdo que era una tucumana en Sobremonte en Mar del Plata. Se hizo la tonta y dijo bueno: 'vayamos con este que es el único que hay...' ".

Y luego Martín Slipak recordó al gran Carlín: "Una de Carlín, como no tenía enjuague bucal lo vi ponerse perfume en la boca. Yo tenía una cita y no tenía enjuague bucal y dije: 'voy a hacer la gran Carlín'. Casi me caigo desmayado", comentó.

Además, Fernán Mirás reflexionó sobre el trato de las mujeres en el medio: “Me parece genial que las actrices ya no tengan que soportar los piropos de nadie mientras graban”, y Echarri sumó: “Hubo un cambio de paradigma”.

pablo echarri paglo rago.jpg

Connie Ansaldi reveló por qué se alejó de los medios y cuál es el único programa que va

Connie Ansaldi estuvo invitada a Noche al Dente, América Tv, y contó por qué se alejó de los medios hace ya un largo tiempo y contó cuál es el único programa de televisión al que va.

"Al único lugar que voy a LAM porque Ángel siempre se portó muy bien conmigo de toda la vida. Es un tipo con muchos códigos donde los códigos en el medio no abundan y me siento cómoda ahí, no me genera nada de presión", comentó Connie Ansaldi.

"Hace seis años dejé de trabajar en la tele. Me pasaba algo muy loco que incluso cuando trabajaba en la tele no me sentía parte de la tele", remarcó la ex panelista.

Y se sinceró sobre esa decisión de alejarse de los medios: "No estaba como en mi lugar. Nunca me sentí como en un hogar seguro, siempre algo me hacía ruido o quería algo más, de hecho siempre tenía mi agencia".

Connie habló con emoción de su madre, quien murió cuando ella tenía 21 años, y recordó que su mamá escribió en un papel que encontró hace poco: "Constanza es emprendedora". "Siempre fui emprendedora y me las ingeniaba para ganar dinero", enfatizó.

Y en cuanto a las críticas y polémica con CUX, su app de salud mental, Connie explicó: "Lo difícil del ignorante es cuando quiere permanecer en la ignorancia, eso es lo peligroso. Hay un equipo gigante interdisciplinario. Contesta una inteligencia artificial que está especialmente programada para que pueda validar lo que te pasa y dar una respuesta que a vos en ese momento te sirva y te contenga. El deporte es una terapia y poder hablar de lo que nos pasa también vinculada por poder poner en palabras las emociones".