Paco Amoroso se cayó del escenario durante un show en México y terminó en el hospital: el video

"Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. ¡¡¡Gracias CDMX, estuvo increíble!!! Esto sigue", escribió Amoroso en el epígrafe de la publicación de su red social.

"No, amigo. Te hiciste vergoncha", comentó Ca7riel en el posteo. Natalia Oreiro, Conociendo Rusia, Celeste Cid, Carla Quevedo, Humberto Tortonesse y Juliana Gattas, entre famosos, también le escribieron palabras de aliento al músico.

La frase picante de Ricardo García sobre Paco Amoroso, el novio de Adriana Aguirre

Esta semana, Adriana Aguirre blanqueó que está viviendo un romance con un joven, Paco Amoroso. La ex vedette estuvo en La tarde del Nueve (El Nueve) y habló de su incipiente noviazgo con el trapero, de 25 años.

“Estuve escuchando un teléfono que suena”, exclamó Pía Slapka y quiso saber quién estaba llamado. Enseguida, la invitada se hizo cargo y dejó entrever que era un hombre quien estaba insistiendo en llamar: "No es Ricardo García... es otra persona".

"¿Quién es? ¿Cómo te llama?", indagó la conductora. "Se llama Francisco, pero le digo Paquito o Paquirri", añadió Aguirre, que no pudo evitar sonrojarse por la situación.

Aunque, al principio, quiso jugar al misterio, la ex vedette terminó contando todo sobre el hombre en cuestión: "Es más chico que yo. Tiene 25 años... ¡y está fantástico! Es una experiencia nueva. Jamás estuve con alguien tan joven. Es la primera vez".