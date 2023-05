Pampita mostró el tierno cambio de look de su hija Ana y la imperdible reacción de la niña

ana garcia moritan look.jfif

“Te queda divino”, dice Brisa con la pequeña en sus brazos, y se escuchan de fondo las risas de su mamá y otras personas que la esataban acompañando en este espacio de juego.

Pero parece que Ana no estaba muy conforme con el nuevo look. “¿No te gustó?”, le pregunta su prima, y Anita dejó clarísimo que su larga melena no es lo que prefiere... por lo menos por ahora.

Embed

Pampita mostró la exquisita decoración del cuarto de su hija Ana: los videos

Pampita es muy activa en sus redes sociales, sobre todo si se trata de mostrar los looks cancheros de hija Ana, fruto de su relación con Roberto García Mortitán. En esta oportunidad, la modelo compartió en sus redes sociales la remodelación del cuarto de su hija.

"Miren qué linda está quedando la habitación de Ana", escribió la conductora en una de sus historias de Instagram.

Embed

La mujer de Moritan eligió decorar con tonos claros. Las cortinas de la habitación, la ropa de cama y las alfombras son blancas y las combinó con algunos detalles en gris como los almohadones.

El cambio más notorio es que quitó la cuna y en su lugar puso una cama de una plaza. El toque final de la habitación de ensueño la dio el empapelado pintado a mano de árboles y hojas en tonos lilas, bellísimo.