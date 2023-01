Pampita recibió una insólita crítica a su cuerpo: su confesión

“Hermosa Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representas a muchas chicas que te ven e imitan”, indicó muy detallista un usuario de la red social.

A lo que la modelo y conductora de 45 años le respondió contundente: “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján".

Y añadió al respecto: “Me pinto en la piel pero se me sale todos los días con el agua de la playa”.

Este comentario que le hicieron a Pampita motivó una serie de mensajes a su favor y en contra de esa persona que le marcó eso en su cuerpo.

“No pensé leer la sugerencia de que se pinte los dedos de su pie. Tiene miles de cosas lindas y justo ese comentario! Pampi no descansa hoy. Yo indignada”; “No puedo creer el comentario”; “¿Cómo hizo para verle las uñas ese señor? Innecesario el comentario”, fueron algunos de los comentarios que salieron a bancar a Pampita.

Benjamín Vicuña le escribió una carta a su padre en Navidad y conmovió a Pampita

En una fecha tan especial como la Navidad, Benjamín Vicuña abrió su corazón y compartió con sus seguidores una emotiva carta que le escribió a su padre, Juan Pablo Vicuña, quien murió el 6 de septiembre en Chile.

Sus palabras conmovieron a miles de personas, como también a Pampita, quien no dudó en darle like al emotivo posteo de su ex pareja, padre de sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

"Las manos cuentan, las manos hablan, se leen. Pueden tocar. Tres meses y aún puedo sentir tus manos, siempre impecables, perfumadas (no sé por qué), prolijas. Esas manos fuertes que conocí del padre que me defendió y también del que me dijo: ‘No estudies teatro’, razón suficiente para que ese pequeño Benjamín rebelde pusiera todas sus apuestas ahí, entre otras cosas, para llevarte la contra y cumplir mi sueño", comienza el posteo.

En tanto, sigue: "Hoy seguramente, así como el pasado 29 de noviembre, extrañaré tu llamado siempre puntual, siendo el primero deseando amor y compartiendo cariño. Hoy se brinda especialmente por el nacimiento de Jesús, pero también por los deseos y por la familia, el origen de todos los afectos".

Y finaliza: "Hoy se brinda y se abraza a los que están acá, se divierte y se ilusiona a los niños y se comparten regalos. Hoy también es inevitable no mirar el cielo y pensar en los que ya no están en la mesa. Hoy brindo por ti, viejito, y aunque no nos crean, mis manos tocan tus manos y mi alma está en paz".