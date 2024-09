Pampita y Roberto García Moritán, separación definitiva y los detalles de un divorcio explosivo

image.png

En DDM señalaron que Pampita tiene previsto hablar a fondo del fin de su relación con el padre de su hija, Ana Moritán, en el programa de Susana Giménez en Telefe.

Los rumores de crisis vienen resonando hace varios días en los medios. La modelo decidió guardarse y no hacer declaraciones, mientras que el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires reconoció cortocircuitos, pero desmintió separación alguna.

Embed

"No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace cinco años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas. Pero NO estamos separados", afirmó García Moritán apenas aparecieron las versiones de crisis.

Pampita y García Moritán llevan 5 años juntos. La modelo se casó con el empresario en noviembre de 2019 y, el 22 de julio de 2021, nació su hija en común, Ana García Moritán.

La irónica respuesta de Pampita cuando un técnico le preguntó si está separada de Roberto García Moritán

Desde que empezaron a circular rumores de separación de Roberto García Moritán, Pampita se caracterizó por mantenerse en silencio y evitó hacer declaraciones en los medios al respecto.

Anoche, la diosa de las pasarelas grabó su participación en Los 8 escalones del millón. Rodrigo Lussich contó en Socios del espectáculo que él también estuvo invitado al programa y no evitó la oportunidad para preguntarle por su relación con el ministro de la Ciudad de Buenos Aires.

Embed

El conductor quiso saber directo de ella si son ciertos los rumores de crisis con Moritán, pero no tuvo suerte. "La verdad, no me dijo ni una palabra. Le pregunté incluso si podía grabarla pero me dijo que no y tampoco me contestó cuando le pedí que me tirara al menos una punta para decir en el programa", expuso el periodista.

Sin embargo, Lussich fue testigo de una charla entre Pampita y un técnico que trabajó con ella cuando tenía su programa en Net TV. "Él le dijo '¿te separaste de nuevo?' y ella, con una sonrisa, le retrucó: 'Y... viste que yo cada 4 o 5 años, cambio'. Tremendo", narró el compañero de Adrián Pallares.

La información que trascendió es que Pampita estará en el programa de Susana Giménez y ahí sí hablará por primera vez de su relación con García Moritán.