Pampita y Zaira Nara se mandaron al frente sobre los novios que compartieron: "No lo sabe nadie"

Fue allí cuando Zaira confió que era porque "volvía de no haberme casado (con Diego Forlán)", y lanzó pícara: "Pará, y estaba de novia con tu ex (Pico Mónaco)", lo que generó risas cómplices y una picante confesión de Ardohain: "Sí, porque la vida da muchas vueltas, chicos. Lo nombró Zaira, que conste".

Pampita Zaira Nara y Ángel de Brito - captura LAM.jpg

"Lo nombro porque es una buena persona y justo me acuerdo de eso. Hay ex de los que uno puede hablar con cariño. Yo tuve muchos novios. En mi vida, solo salí con novios", se justificó entonces Zaira Nara con su mejor sonrisa, argumento con el que coincidió Pampita y subió la apuesta.

"Yo también. Hay uno que saliste que no sabe nadie. No voy a decir el nombre", deslizó la mujer de Moritán mientras se lo nombró al oído provocando su risa. "Me acabo de enterar que (Pico) no fue el único novio que compartimos. Estaría bueno que el hombre no se quede en el ambiente, pero es medio imposible. Las que vamos a los eventos somos siempre las mismas", remató sorprendida la hermana de Wanda Nara al tiempo que Pampita concluyó asegurando que "ellos (los hombres) también son todos los mismos".

Después de que Marixa Balli denunciara a Pampita por un episodio del Bailando 2008, la modelo le respondió con todo a la panelista. Así, en una nota con LAM (América TV), la jurado del Bailando 2023 disparó: "Es que Marixa muere por estar acá de jurado, pero bueno... no sé si alguna vez se le va a dar".

"Es verdad, yo en enero me tomo unos días, si a la producción le gusta, la invitarán", agregó ante la propuesta del cronista Santiago Sposato para que la reemplace alguna vez cuando ella se ausente.

Pampita y Marixa Balli_LAM.jpg

La semana pasada Marixa había recordado de un viejo certamen de baile: "Cuando yo estuve en un Bailando, estaba en el staff Pampita. No es por estar en contra de ella, pero era la favorita. A mi me dan un video y me dicen 'Marixa, viene con un accesorio'. Y va a ser un accesorio".

"Cuestión que me mandan un video con una de dos metros mas o menos. Cuando llego, me dicen 'no, es de bar la mesita'. Imaginate toda la coreografía que nosotros habíamos montado. Me pegué un golpe terrible. Me dicen 'ay, no, nos dimos cuenta y la mesa grande la tiene Pampita'", había agregado enojada.