Roberto García Moritán habló con total seguridad sobre los celos de Pampita en la pareja

Entrevistado en Mañanísima (El Trece), el flamante ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad desmintió todo tipo de crisis y celos dentro de la pareja, asegurando que el matrimonio vive su mejor momento.

Luego de contar que pasarán las fiestas con toda la familia ensamblada que supieron construir, Estefi Berardi preguntó por el tema de los celos a lo que García Moritán respondió tajante: "No somos celosos y no podría estar con alguien que lo fuera. Creo que ella tampoco. Además nosotros nos ocupamos de no dar margen para eso, de darle al otro la seguridad total para que no sienta celos de ningún tipo".

Pampita derritió las redes con un romántico mensaje para Roberto García Moritán en su cuarto aniversario

El 21 de noviembre pasado, Carolina Pampita Ardohain le dedicó un romántico mensaje a su pareja Roberto García Moritán por su cuarto aniversario. "Que seamos felices hoy y siempre", expresó la modelo.

En su cuenta de Instagram publicó un video de cuando el político le propuso casamiento y escribió: “¡Feliz cuarto aniversario, mi amor, Roberto García Moritán! ¡A reír siempre así!”.

“¡Toda la vida abrazados, agarrándonos fuerte! ¡Que seamos felices hoy y siempre!", agregó la jurado del Bailando 2023.

Por otro lado, a fines del mes pasado, Pampita había desmentido los rumores de separación con Moritán. "Es una locura total lo que dijeron. Hace dos meses, una persona de los medios, me advirtió que iban a inventarme esto de la separación. Sabía que me iban a inventar algo así", había declarado.

La morocha había deslizado que la versión de la ruptura podría haber sido para intentar perjudicar la carrera de Roberto García Moritán en la política. "Capaz es una bajada política. Yo no tengo nada que ver con la política", había enfatizado.