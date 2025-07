Pampito presentó a su novio: qué conocido del medio es y hace cuánto conviven

El periodista contó que aún no tienen planes de unión civil. "Él es canchero, hace cositas para redes y cosas en medios también. Fue actor de pibe", indicó Pampito, quien remarcó que lleva muy bien la convivencia con su pareja.

"Me encanta convivir, te juro. No había estado en pareja nunca y nos llevamos re bien, viajamos y disfrutamos juntos. Somos como muy amigos, yo soy intenso y él me baja ciento cincuenta mil revoluciones", explicó Pampito.

"A mí me gusta que me psicoanalice pero él me dice 'yo no soy tu psicólogo'. Yo siempre le digo que cualquier cosa o consejo que me de, tiene otras herramientas y lo da desde otro conocmiento, lo tomo así", agregó el comunicador sobre el día a día con Facu, su novio, y la profesión que él tiene.

Embed

Quién es la pareja de Pampito

Facu Estevez, pareja del conductor Pampito, tiene 70 mil seguidores en Instagram y habla sobre diversos temas en los medios y a través de videos dinámicos en la red social donde explica cuestiones vinculadas al amor, las relaciones y la salud mental. Además hizo participaciones especiales en varios programas.

En su perfil de la cuenta en Instagram se define como creador digital, psicólogo de profesión y observador por naturaleza. Y escribió el libro "No es amor, es trauma...". También tuvo una participación como actor años atras en la exitosa ficción Casi Ángeles de Cris Morena.