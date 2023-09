Lourdes Sánchez cruzó con todo a Pampito por tratarla de "acomodada" y le dijo fuertes calificativos

"Yo no puedo creer lo enojada que estás Lourdes y lo enojado que estás Guido. Están en un reality... Vamos a opinar de los dos durante todo el certamen, así que tranquilícense" disparó en ese momento Pampito, mientras su compañero de Intrusos le recriminó que no fuese agresivo al decir que algo es horrible, porque se está metiendo "con el trabajo de otros y no está bueno".

Lourdes Sánchez Guido Záffora Flor de la V y Pampito - captura Intrusos.jpg

"Vos sos un tirador de mierd... compulsivo Pampito" explotó en ese momento Lourdes desde el móvil, y disparó segura de sí misma: "Yo estoy muy tranquila. Hablá de mí... Pero las cosas como son...".

Fue allí cuando Laura Ubfal intervino deslizando que si todos los coachs sabían, quiere decir que "estuvo bien echado el coach de Holder porque ni siquiera le consiguió una camisa". En tanto, Pampito pidió la palabra para responderle a Lourdes.

"No soy un tirador de mierd... compulsivo. Di mi opinión, no te tiro m... nada. Para mí bailás espectacular, pero por ahí opino distinto a vos y di una opinión que puede no gustarte, pero estamos acá para eso, para opinar de lo que ustedes hacen en el certamen o para dar información, como cuando vos fuiste panelista de LAM opinaste un montón y habrás tirado muchísima m... a muchísima gente" concluyó filoso el periodista intruso, ante lo cual la bailarina no dudó en responderle que eso "fue hace seis años. Pasó ya un tiempito... y hay gente que no evoluciona".

Embed

Lourdes Sánchez mandó al frente a Marcelo Tinelli con un picante reproche

Este lunes Lourdes Sánchez abrió la pista del Bailando 2023 (América) con un puntaje increíble y tuvo un picante reclamo hacia Marcelo Tinelli al exponer una charla privada que tuvieron meses atrás.

Sucede que Lourdes invitó al carnaval de Corrientes, del cual ella fue parte en sus inicios, para acompañarla esta noche en su presentación. Por este motivo, le hizo saber al conductor que estaba invitado a ver a sus amigos en el carnaval de enero y febrero y recordó un pequeño intercambio que tuvieron en el verano.

Lourdes Sanchez y Marcelo

“Yo te invité este verano…”, deslizó la bailarina. “Si, no llegué pero no sabía como combinar los vuelos. Yo estaba en Mar del Plata y tenía que ir hasta Corrientes, pero voy a ir un día", agregó el conductor.

"Me dijiste que venías con una condición", confesó entonces Lourdes y Marcelo aseguró: "No me acuerdo, yo me acuerdo de tan pocas cosas. Estoy en una etapa que vivo el hoy, el presente, ¿Cuál era la condición que puse yo?".

“Que te consiga novia...”, cerró ella y el conductor bromeó con ir a la pausa entre risas.