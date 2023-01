Pancho Dotto sobre el quiebre de su relación con Valeria Mazza: "No tenemos la misma esencia"

Habiendo asegurado que tiene pensado hacer su biopic, el periodista Daniel Ambrosino le consultó si Mazza ocuparía algún capítulo especial en la serie sobre su vida sabiendo que la relación entre ellos no terminó de la mejor manera.

"Yo creo que no terminó... ¡qué se yo! Va a terminar el día que alguno de los dos se muera", atinó a deslizar primero para luego agregar: "Yo le deseo lo mejor a ella, pero evidentemente no tenemos la misma esencia. Entonces cuando la esencia no funciona".

Al tiempo que sumó irónico: "Porque separarse, nos separamos todos y nos volvemos a casar, los hijos se pelean con los padres y después se arreglan o no. Pero cuando las diferencias son tan grandes ... ella creo que se casó...".

Fue en ese momento cuando el periodista de América repreguntó: "¿Tengo que entender que cuando Valeria se casa con Alejandro Gravier se quiebra la relación?", a lo que Dotto respondió: "Y... Ale siempre me pareció lo que es. En realidad todos sabemos quién es. La gente mira para otro lado porque es el marido de Valeria... Pero el mundo es muy chico. Para qué me vas a preguntar si la respuesta la tenés vos".

"Mi opinión es que somos muy diferentes. Yo vivía para laburar..." mientras hizo un gesto de desconocimiento en clara referencia a Gravier sobre en qué trabajaba antes de conocer a la modelo, agregó el empresario, y para responder sin hacerlo, se puso a hablar otros empresarios del medio que heredaron fortuna y la multiplicaron. A buen entendedor...

El frío reencuentro entre Valeria Mazza y Pancho Dotto

Así las cosas, fue a mediados de 2022 cuando Pancho Dotto y Valeria Mazza se vieron cara a cara y la situación fue más que tensa. El reencuentro fue en la previa del desfile de los 100 años de la revista Para Ti, que se realizó en el hotel Alvear.

En ese entonces, el representante de modelos habló con Intrusos (América TV) y enfrentó los rumores de enfrentamiento con la rubia. "Hay una relación de respeto, pero nada más", afirmó políticamente correcto Dotto sobre su vínculo con Mazza.

El ex representante de la modelo evitó generar más polémica en torno a las diferencias que tuvieron. "Vuelven a insistir con un tema viejo, que pasó de moda. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. No quiero agregar nada", sentenció.

Por último, Dotto y Mazza se cruzaron en la alfombra roja y se saludaron tímidamente. "Me sorprendió verlo después de tanto tiempo", comentó la rubia.