Papucho le declaró su amor a Gabriela en Gran Hermano 2024 y recibió una respuesta que lo descolocó

Lo cierto es que el fin de semana, en la fiesta, Papucho se animó a decirle directamente a Gabriela lo que sentía, en medio del clima de total diversión con la música a todo volumen.

“Me gustas mucho. Sos demasiado linda”, le dijo el hombre de 42 años a corazón abierto a su compañera. Sin embargo, mientras se abrazaban, Gabriela puso paños fríos a la situación y le advirtió: "Pero acá no", le dijo entre risas.

“Quería que lo sepas”, se sinceró el hombre dejando en claro los sentimientos que tenía con ella. "Dale, gracias", le respondió ella.

Luego, al contarle al resto del grupo lo que había sucedido, trataron de darle ánimo diciendo que Gabriela le había dejado la puerta abierta para conocerse más fuera del reality.

Papucho había manifestado su miedo de confesar lo que siente por Gabriela por la diferencia de edad que tienen (él 42 y ella 28). Lo cierto es que Claudio está ilusionado en conquistar el amor de Gabriela una vez que terminen su participación en el programa.

¿Nacerá una historia amor?

El desafortunado comentario de Sandra en Gran Hermano sobre el aspecto físico de Catalina

Catalina Gorostidi volvió como participante a la casa de Gran Hermano, Telefe, para reemplazar a Furia que decidió abandonar el juego por voluntad propia.

Lo cierto es que hace tiempo, los fanáticos de Catalina Gorostidi demostraron preocupación su salud y ella misma se animó a contar que estaba pasando por un trastorno alimenticio.

En este contexto, Sandra Priore la recibió en la casa con un desafortunado comentario sobre su cuerpo que luego repudiaron en las redes sociales.

“Estás más flaca Cata, ¿pasó algo? ¿No es tratamiento? Estás hermosa", le comentó Sandra completamente sorprendida por su cambio desde la edición anterior.

De todas formas, la médica le respondió: “Igual estoy un poco flaca, debería engordar unos kilos, se me fue el culo chicos”.

"Sandra re desubicada pero es obvio que Cata no está bien", "Vieja mala leche", "No se puede hablar de cuerpos, no entiende nada Sandra", "Demasiado fuerte esa pregunta", Le encanta hacer sentir mal a todos", comentaron algunos usuarios al ver el tape.