Fabi Martínez: "Era algo impensable que pudiera disputar una corona por mi estatura"

En conversación con Primicias Ya, la ex atleta, habló de todo

“La verdad los concursos de belleza me encantan. Buscando mi nicho fui culturista. Dentro del culturismo participé no solo como atleta, quedé 5ta. Entre las modelos fitness del año 2016 mismo año que gane el Olympia Amateur. Me ayudó con el traje de noche el Negro Vázquez y no lo hice público porque mi nivel de exigencia mental en ese entonces para mí era. si no sos del TOP 1, solo participaste; cosa que hoy cambió”, relata.

La conductora de TV dijo que para ella era algo impensable participar en un concurso de belleza “por su estatura”. Pero, reflexionó que los tiempos van cambiando y que ahora los certámenes son más inclusivos.

Detalló cómo se dio su participación, que fue ella misma la que los contactó: “Vi que en el flyer de los últimos días de inscripción decía a partir de 1.60 cmt y entre videos y videos me grabé diciendo que me hubiera gustado participar. Luego empecé a recibir mensajes al privado, de gente a la que no le pareció tan loca mi idea”.

Continuó: “Los seguidores me @ en la cuenta del Miss Grand y dejé un comentario. YO QUIERO ANOTARME, me puse en contacto y hoy soy candidata”.

¿Cuánto tiempo le llevó oficializar su participación? La modelo explica que le llevó días decidirse debido a su “inseguridad”. Asegura que es un mundo nuevo para ella y que va a tener que aprender de las chicas del grupo que ya cuentan con sus experiencias dentro de la alta moda y de certámenes de bellezas.

“En el contrato de inscripción figura que durante el concurso si debo tener un cierto perfil que por sobre todo no atente en contra de la reputación de la marca como desnudo obsceno, vocabulario fuera de lo que sería el de una participante. Ser una hermosa señorita en sí .. jaja”, (SIC)

Sobre las exigentes medidas que requieren las organizaciones en este tipo de eventos, explicó que tiene que reducir las medidas y que ya cuenta con un plan de entrenamiento, dieta y suplementación. “Elegí profesionales capacitados y le sumo mi experiencia más mis años invertidos estudiando en el área de salud física”, termina diciendo.

Fabi, será la representante de Villarrica en el concurso nacional. Muy emocionada se prepara para esta nueva etapa en su carrera profesional