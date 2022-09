Fuertes mensajes de Milva Gauto encienden el Twitter y un fuerte cruce con su colega

https://twitter.com/MilvaGauto/status/1574194660779520000 Quien te dijo que ser hurrera era malo?

Los odiosos trolls del baño público de Tw ?



Soy y seré una hurrera patriota del Paraguay!

Lo más triste sería callarse y tenerles miedo a unos trolls q no entienden nada!



Sus ataques me da fuerza y les voy hacer pasar vergüenza a todos! https://t.co/RsrblrWodH — Milva Gauto (@MilvaGauto) September 26, 2022

Gauto también dedicó una mensaje a su colega Ariel Basualdo, al que tachó de "influencer político".

https://twitter.com/MilvaGauto/status/1574220216392773632 Influencers políticos como @aisman6 deberían informarse para no quedar como pelotudos que buscan fama, RT y likes, sacando de contexto el tema principal. Mucho odio sin sentido genera rechazo y escasa credibilidad.

La ineptitud ya se hizo costumbre, se ve y se nota, date cuenta! — Milva Gauto (@MilvaGauto) September 26, 2022

El usuario, que se lo encuentra como @aisman6, le respondió: "No soy influencer político y te dejo ya porque voy a ver una película antes de dormir. No busco RTs ni likes, siempre luego tengo. En este caso te decimos a vos que estás mezclando cosas y de que no vas a convencer sobre tu candidato, al que vos mismo criticabas antes".

https://twitter.com/MilvaGauto/status/1574230806935048192 Sin partido político pero desde el gob de Cartes, me di cuenta que nunca existió oposición desde la era democrática. Soy cartista y defensora de las grandes construcciones del país.

Asumo y demuestro con mucho orgullo.

Ariel, si Santi gana, vos también vas a estar mejor.

Adiós! pic.twitter.com/wLH6zqNtrW — Milva Gauto (@MilvaGauto) September 26, 2022

"Soy cartista y defensora de las grandes construcciones del país. Asumo y demuestro con mucho orgullo. Ariel, si Santi gana, vos también vas a estar mejor", remata a las fuertes críticas que colgaron en su cuenta.

En otro momento, Basualdo le dijo que "alguien ligado a esquemas de corrupción y lavado de dinero no defienden el país" y que en la lista de senadores de Honor Colorado hay figuras imputadas, haciendo referencia a Santi Peña, precandidato presidencial que estaría recibiendo el apoyo de la periodista.

https://twitter.com/aisman6/status/1574179914118406145 Pero alguien ligado a esquemas de corrupción y lavado de dinero no defienden este país.

En la lista de senadores de Honor Colorado tenes a gente imputada por violencia doméstica, corrupción, le tenes a Erico Galeano.

Santi apoya a Miguel Godoy, 57 denuncias. Apoyó antes a OGD. — Ariel Basualdo (@aisman6) September 25, 2022

Su respuesta fue ambigua: "SI LA POLÍTICA ES CORRUPTA, LA JUSTICIA NO FUNCIONA. EL UNIVERSO POLÍTICO ESTÁ SOBRE LA JUSTICIA, ESO SIGNIFICA QUE EL SISTEMA ESTÁ MAL. Por eso los grandes corruptos del mundo nos señalan como corruptos y se adueñan de nuestros recursos naturales".

https://twitter.com/MilvaGauto/status/1574205273799069702 Te respondí y no entendiste..

SI LA POLÍTICA ES CORRUPTA, LA JUSTICIA NO FUNCIONA.

EL UNIVERSO POLÍTICO ESTÁ SOBRE LA JUSTICIA, ESO SIGNIFICA QUE EL SISTEMA ESTÁ MAL. Por eso los grandes corruptos del mundo nos señalan como corruptos y se adueñan de nuestros recursos naturales ;) — Milva Gauto (@MilvaGauto) September 26, 2022

Recordemos que Milva Gauto siempre se destacó por ser protagonisa de fuertes polémicas en los distintos programas a niviel país en los que participó.