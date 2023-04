Patricio Giménez fulminó a Jorge Rial y fue muy duro con el conductor: "Es un resentido y un fracasado"

"¿Desde que lugar hablas? Todos son fenómenos criticando pero hay que mirarse un poquito para adentro para hablar de los demás", siguió Patricio, que utiliza las redes con su personaje "El Guasón", para atacar al periodista de Argenzuela: "En la pandemia surgió esta manera mía, ácida, de poder exteriorizar de una manera divertida y real lo que pensaba", dijo.

"Hoy él no es nadie y está tirando petardos contra todo el mundo para pelearse. Es un tipo que no respeta a nadie, no tiene códigos, me parece una mala persona y ahora lo puedo decir. ¿Quién sos?", dijo enojado.

Sobre qué opina sobre el periodista, cerró contundente: "Me cae mal, me parece un mal tipo, le hubiera gustado ser periodista y tiene esa cosa de que quiso hacer periodismo político y le fue como el culo, y no pudo. Siempre mal vivió del periodismo de espectáculos, es un resentido, y un fracasado".

El enfrentamiento entre Patricio Giménez y Jorge Rial tiene un extenso historial. Desde hace muchos años, el periodista chicanea al hermano de Susana Giménez asegurando que vive de la diva de los teléfonos y no sabe lo que es trabajar.

Es por eso que hace dos años ya, en medio de la pandemia y con Giménez instalado en Uruguay, Patricio decidió salir a responder cada uno de los dichos de Rial desde sus redes sociales y con un filtro que lo hacer ver con rostro de payaso, bajo el anuncio: "Sos todo lo que no deseo ser… ¿Hablando de fracasos y éxitos VOS que SALÍS a chocar Ferraris?".

Sucede que en las últimas horas Patricio Giménez volvió a dedicarle unas palabras al conductor de C5N. “Jorgito, veo que no te podés olvidar de mí” comenzó el cantante, y diparó: “Para tu información, que sos tan periodista, yo trabajo mucho. En Punta del Este, por ejemplo, aparte de los shows hice un programa de televisión en enero y febrero”.

Además agregó filosísimo y directo: "Me fue súper bien, y en un canal privado, sin pauta oficial, no de ñoqui. Te mando un beso, te compadezco, me da lástima lo que medís (rating), lo malo que te ponés, la desesperación que te da a medida que pasan los años. La impotencia de saber que sólo fuiste un don nadie. Un poco hombre, un mala gente”.

Por último, y para graficar sus palabras, sumó a su mensaje destinado a Jorge Rial imágenes de uno de sus shows a puro aplauso y su paso por la televisión charrúa.