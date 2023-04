Paula Chaves mostró su emotiva despedida de la perra Matilda, que fue adoptada por otra famosa: "Dar amor y soltar"

Embed

"Bienvenida a tu nueva vida Matilda. Llena de amor y mimos… No sabemos que fue lo que viviste antes … pero ojalá te lo puedas olvidar rápido y empezar a disfrutar de todo lo que te espera…", precisó en un tierno posteo la esposa de Pedro Alfonso.

Lo cierto es que el domingo, desde sus historias de Instagram, Paula contó que la perra fue adoptada por otra famosa luego de cobijarla y ponerla bien desde la salud, y mostró los últimos instantes que pasó junto a ella y la adaptación de la mascota a su nuevo hogar.

“Tenemos buenas noticias. ¿Están listos? Es la perra más perfecta, amorosa y buena. Merecía la mejor familia, pero a nosotros nos costaba no verla más”, indicó la modelo.

Y siguió emotiva, agregando que Geraldine Neumann adoptó a Matilda y que ya está en su casa: “Si hay alguien que me guio en mis primeros pasos de maternidad, me dio amor y me demostró que los perros son hijos es ella".

“Una vez más nos quedamos con el corazón enorme, lleno de amor por haberle enseñado a Matilda que podía tener una vida repleta de mimos y camas calentitas", reflexionó profunda.

Y cerró mostrando cómo se adaptó al instante la perrita a su nueva familia: "Y soltarla es también parte del proceso. Que siga quedando libre un lugar en esta casa para poder seguir cambiando el destino de los perros”.

La interesante propuesta que recibió Paula Chaves para sumarse a El Trece: su palabra

En Intrusos, América Tv, la periodista Laura Ubfal contó que Paula Chaves fue tentada para dejar Telefe y sumarse a la pantalla de El Trece.

"Se venció su contrato con Telefe y ahora tiene propuestas para irse a El Trece. Hay dos proyectos: un programa que podría ir los fines de semana y otro para la semana. En El Trece están cambiando la programación, pero están esperando que termine Gran Hermano 2022", detalló la panelista del ciclo de Flor de la V.

En diálogo con PrimiciasYa, Paula Chaves reconoció que las ofertas existen, aunque todavía no hay nada definido. "No se sabe nada aún. Veremos qué sucede", expresó.

Este año, la mujer de Pedro Alfonso estaba en la lista de figuras convocadas para conducir la nueva temporada de MasterChef.

Sin embargo, en Telefe se inclinaron por Wanda Nara. Ahora habrá que ver si en el canal intentan retenerla y le ofrecen algún formato.