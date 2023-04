Paula Chaves adoptó a una perrita y la presentó con un video lleno de ternura: "Amor y mimos"

Embed

"Bienvenida a tu nueva vida Matilda. Llena de amor y mimos… No sabemos que fue lo que viviste antes … pero ojalá te lo puedas olvidar rápido y empezar a disfrutar de todo lo que te espera…", precisó en un tierno posteo la esposa de Pedro Alfonso.

Y arengó a la gente a adoptar perros: "Involucrarse, transitar… Animate a cambiarles la vida... En mis historias les dejo toda la info para poder seguir ayudando a los sin voz".

El posteo de Paula anunciando la llegada de la nueva integrante de la familia se llenó de miles de likes y comentarios a pura emoción de sus seguidores.

paula chaves.jpg

La dura queja de Pedro Alfonso con Paula Chaves: "Me dijo que..."

En una entrevista con Implacables, El Nueve, Paula Chaves reveló que hay algo de su pareja, Pedro Alfonso, que logra exasperarla al máximo. El actor es muy estricto sobre las tablas y eso la pone muy nerviosa.

"¿Y cómo es trabajar con tu marido? ¿Se llevan bien? Porque también Carlos Paz es como que te apacigua un poco", le dijo el cronista del programa de Susana Roccasalvo.

Paula sorprendió con su respuesta. "Sí, no nos estaría pasando. La realidad es que nos estamos peleando bastante. Pero lo bueno es que sabemos pelear porque nos acostamos peleados pero nos levantamos ya amigados", sostuvo.

"¿Y por qué pelean?", retrucó el cronista. "Viste que Pedro tiene la fama de ser bastante intenso con el tema de las correcciones y yo tengo que reconocer que no tengo muchas pulgas. El otro día me dijo: 'Sos la actriz más complicada que me tocó tener'", detalló.