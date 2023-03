La interesante propuesta que recibió Paula Chaves para sumarse a El Trece: su palabra

Embed

En diálogo con PrimiciasYa, Paula Chaves reconoció que las ofertas existen, aunque todavía no hay nada definido. "No se sabe nada aún. Veremos qué sucede", expresó.

Este año, la mujer de Pedro Alfonso estaba en la lista de figuras convocadas para conducir la nueva temporada de MasterChef. Sin embargo, en Telefe se inclinaron por Wanda Nara. Ahora habrá que ver si en el canal intentan retenerla y le ofrecen algún formato.

Paula Chaves contó que hace ayuno intermitente y fue duramente criticada en las redes

Paula Chaves contó que hace ayuno intermitente (que consiste en alargar el ayuno durante un determinado periodo de horas o días) y recibió duros cuestionamientos en las redes.

"Mi ayuno se rompe con huevo duro y palta. Ayer comí a las 23.45... Siempre controlada por mi nutricionista. Es por salud y bienestar, no es una dieta de Instagram", escribió la actriz en un posteo en Instagram.

Enseguida, Chaves comenzó a recibir preguntas de sus seguidores. "El ayuno es desde la última vez que comiste a la noche, hasta que vuelvas a comer al día siguiente. Yo por lo general hago 14 o 16 (horas de ayuno). A la mañana tomo mate amargo. Los beneficios son más fuerza, más energía y mejor humor post entrenamiento", detalló.

A partir de compartir su historia, un usuario la cuestionó con firmeza: "¿Te parece OK comunicar que no comés durante 16 horas? No todos los nutricionistas lo avalan".

Ante ese mensaje, Chaves se encargó de aclarar que, su ayuno, fue indicado por un profesional, que sigue de cerca su alimentación. "Cuento mi experiencia, controlada por una nutricionista", sentenció.