Paula Chaves reveló cómo hace para mantener la pasión intacta con Pedro Alfonso: "Él muere por..."

“Él muere por las bombachas blancas de algodón. Igual ya llega un momento que no hay tiempo para pedir nada", confesó Paula en primer lugar para una entrevista con la revista Para Ti.

Y explicó: "Cuando vemos que están respirando profundo es ponerle llave al cuarto... Ese fue un gran tip que adquirí en la vida, y uno ya está más relajado ¡Apurate, están todos dormidos, vamos!".

"Somos un buen equipo, somos re compañeros, yo le consulto todo a él, él me consulta a mí. Yo estoy con las negociaciones, él en la producción. Nos complementamos bien... Son acuerdos", comentó en un ámbito general de la pareja.

Paula Chaves Pedro Alfonso

Vuelve Bake Off a Telefe y sin Paula Chaves: sorpresa por quién es la nueva conductora

Guido Záffora reveló este mates en el ciclo Intrusos, América Tv, una feroz e impensada interna en Telefe entre Paula Chaves y Wanda Nara por Bake Off.

Resulta que finalmente será la esposa de Mauro Icardi la conductora de la tercera temporada del ciclo gastronómico y no la modelo, quien estuvo al frente del programa en las dos ediciones anteriores.

"Telefe va a hacer Bake Off Celebrity, el programa que conducía Paula Chaves. Pero Paula Chaves no va a ser la conductora de la tercera temporada de Bake Off", adelantó el periodista en el ciclo que conduce Flor de la V.

Y amplió la información: "Le pregunto a Wanda esta mañana por mensaje qué va a hacer y ella me dijo que va a ser la nueva conductora de Bake Off para Telefe".

"Queda relegada Paula Chaves del formato, entra Wanda", sentenció el panelista, y además amplió que MasterChef, el ciclo gastronómico que animó Wanda, pasó para el mes de enero para tener aire en Telefe.

Veremos qué dicen ambas protagonistas y el canal de manera oficial al respecto en los próximos días ya que se trata de una verdadera sorpresa televisiva la salida de Paula de la conducción de Bake Off y la llegada de Wanda.