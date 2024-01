Paula Chaves y Pedro Alfonso revelaron detalles de la "peleíta" que tuvieron en Carlos Paz: "Casi me saca un diente"

Como en todo elenco, a medida que van pasando las funciones, se generan ciertos momentos que se transforman en anécdotas y la pareja le reveló a este medio una de las suyas.

Misterio en la Cabaña - Paula y Peter

“Tuvimos una mini anécdota, mini pelea, que en un momento que nos damos un beso y vos me dijiste que te di muy fuerte”, recordó el actor algo avergonzado.

En eso Paula, decidió dar mas detalles del accidentado cuadro y comentó: “En la obra sucede que no son besos románticos sino que son besos robados. Y bueno, en la euforia del escenario, el señor vino muy fuerte y casi me saca una paleta con un beso”.

De todas formas, ambos destacaron que no fue nada grave y hoy solo se trata de un recuerdo divertido. “Por suerte no pasó a mayores porque casi me baja un diente”, cerró la actriz.

Pedro Alfonso habló de las peleas con Paula Chaves y reveló cómo hacen para seguir juntos

A fines de diciembre Pedro Alfonso debutó una vez más en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz con su nueva obra Misterio en la cabaña donde también trabaja su esposa, Paula Chaves.

En este sentido, tras más de diez temporadas de verano de trabajo constante, el actor habló con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, y contó cómo es la experiencia de trabajar junto a su pareja.

“Siempre está al límite la pareja. La ponemos ahí, en el paño”, reconoció el actor entre risas. Y aclaró al respecto: “Por ahora vamos bien. Estos primeros días son complicados”.

Pedro Alfonso implicó que el estreno de la obra más la mudanza familiar a otro lugar, por ejemplo, es motivo de turbulencia en la pareja al comienzo del verano.

“Son días de muchos nervios. Todo lo que implica estrenar una obra nueva con los ensayos y demás. Después todo lo que tiene que ver con diciembre, que tenemos mil trámites y mil cosas de último momento”, indicó el actor.

Y remarcó que con Paula Chaves ya tienen experiencia en llevar adelante estos momentos: “Después, para nosotros en lo personal, es una mudanza de 2 o 3 meses. Tenemos que movilizar todo un ejército de gente y es bastante. Son días difíciles”.

Además, contó que es él quien en general sede en las típicas discusiones de pareja y explicó: "Nosotros hemos aprendido a discutir y pasan días que estamos más peleados que otros. Elegimos trabajar juntos y nos divertimos mucho”.