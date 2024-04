Paulo Londra vuelve al ruedo con nueva música y shows en vivo

El management del artista está bajo Buena Productora, encargada además de sus shows en Argentina y Uruguay. Paulo Londra, pionero en la exportación del trap argentino, ha sido clave en romper fronteras y llevar a lo más alto a la escena urbana.

Con su primer disco, Homerun (2019) debutó puesto 1 en Spotify alcanzando más de 8.700 millones de streams causando una enorme atención internacional.

Su último álbum Back to the Game fue lanzado con un evento frente a más de 50.000 personas en Córdoba, su ciudad natal, con el que logró el ranking 2 Debut Global, #3 Debut en US y que cuenta con colaboraciones con grandes artistas como Ed Sheeran, Travis Barker, Timbaland, Feid y Duki.

En el 2022, interpretó The World is Yours To Take, la canción oficial para la FIFA World Cup junto al rapero Lil Baby. Ahora se prepara para un 2024 cargado de sorpresas para sus fans alrededor del mundo. Con Dale Play Records como sello discográfico, WME para su gira internacional y bajo el management de Buena Productora.